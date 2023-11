Netanyahu affirme qu’Israël pourrait superviser Gaza après la guerre : le Hamas War Live Updates

Une photo publiée par le bureau du guide suprême iranien montre l’ayatollah Ali Khamenei, à droite, rencontrant lundi le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, au centre, et le président iranien Ebrahim Raisi à Téhéran. Crédit… Bureau du guide suprême iranien, via Shutterstock

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a rencontré lundi à Téhéran le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, lui disant que leurs pays devaient se coordonner pour accroître la pression sur les États-Unis et Israël afin qu’ils mettent fin à l’offensive militaire israélienne à Gaza, selon aux médias officiels iraniens.

M. al-Sudani s’est rendu en Iran un jour après avoir rencontré le secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, à Bagdad, où les deux hommes ont discuté de l’escalade des attaques contre les bases militaires américaines en Irak et en Syrie par des milices alignées sur l’Iran, qui ont s’est accompagnée de menaces d’élargissement de la guerre entre Israël et le Hamas.

L’administration Biden cherche à contenir la guerre, et M. Blinken a demandé à M. al-Sudani de tenir pour responsables ceux qui auraient mené des attaques contre le personnel américain, précisant clairement que les États-Unis riposteraient si l’Iran ne maîtrisait pas ses efforts. forces par procuration.

Les remarques publiques de M. Khamenei semblent rejeter les avertissements de Washington.

« La République islamique et l’Irak doivent se coordonner pour avoir plus d’impact », a déclaré M. Khamenei lors de la rencontre avec M. al-Sudani, selon les médias iraniens.

Le Pentagone a déclaré lundi qu’il y avait eu 38 attaques contre les forces américaines en Syrie et en Irak depuis le 17 octobre et qu’au moins 46 militaires américains avaient été blessés, dont 25 avaient subi des traumatismes crâniens. Le 27 octobre, les États-Unis ont mené des frappes aériennes sur deux sites en Syrie qui, selon eux, étaient liés au Corps des Gardiens de la révolution iraniens, en représailles aux attaques contre les forces américaines.

M. Khamenei s’est engagé à plusieurs reprises à détruire Israël et à repousser les forces militaires américaines de la région, et les dirigeants des groupes militants au Yémen, au Liban, en Syrie, en Irak et à Gaza considèrent M. Khamenei comme un allié puissant, recherchant souvent son avis et consultant lui sur des questions stratégiques.

Le chef politique du Hamas, Ismail Haniya, était à Téhéran dimanche avec une délégation de responsables du Hamas et a également rencontré M. Khamenei, selon les médias iraniens. Les deux hommes ont discuté de la guerre entre Israël et le Hamas, du meurtre de civils palestiniens et des tensions en Cisjordanie, selon un bref compte rendu officiel de la réunion dans les médias iraniens.

M. Khamenei a déclaré à M. Haniya que l’Iran continuerait à « soutenir pleinement les groupes de résistance palestinienne », conformément à sa politique de longue date, et a appelé les pays islamiques à soutenir la population de Gaza. Il n’était pas clair dans les informations iraniennes si M. Haniya avait demandé davantage d’aide militaire ou financière à M. Khamenei ou si les deux avaient discuté de la question de savoir si et quand l’Iran et le Hezbollah au Liban, la plus puissante des milices mandataires, devraient entrer en guerre. pour aider le Hamas.

Les responsables iraniens ont publiquement confirmé avoir échangé des messages avec Washington et déclaré qu’ils ne cherchaient pas une guerre plus large ni une confrontation directe avec les États-Unis. Mais ils ont également averti que si les opérations militaires israéliennes continuaient à tuer des civils palestiniens, la région pourrait, comme l’a dit le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, « échapper à tout contrôle ».

M. Abdollahian a déclaré la semaine dernière dans une interview accordée au New York Times que la guerre entre Israël et le Hamas avait créé un sentiment d’unité entre l’Iran et les pays arabes musulmans, y compris les alliés iraniens comme l’Irak et le Qatar, ainsi que des rivaux comme l’Arabie saoudite et les États-Unis. Émirats Arabes.

« L’ampleur et l’intensité des crimes du régime israélien ont abouti à l’unité, à la cohésion et à la coopération entre les pays de la région et les pays musulmans », a déclaré M. Amir Abdollahian. « Nous pensons tous que la sécurité est une question étroitement liée : s’il y a de l’instabilité dans une partie de la région, elle se propagera également à d’autres parties. »

Éric Schmitt a contribué au reportage de Washington.