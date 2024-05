Netanyahu affirme qu’il y a plus de gens qui meurent de faim aux États-Unis qu’à Gaza — RT World News

Le principal procureur de la CPI a accusé Israël de « faminer les civils comme méthode de guerre »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il n’y avait eu que quelques dizaines de morts de faim officiellement confirmées parmi les civils palestiniens à Gaza au cours de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, rejetant les accusations de la Cour pénale internationale comme étant des mensonges flagrants.

Le principal procureur de la CPI, Karim Khan, demandé les mandats d’arrêt contre Netanyahu et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, affirmant qu’il y avait « des motifs raisonnables de croire » que les hauts fonctionnaires, entre autres, étaient coupables de « La famine des civils comme méthode de guerre constitue un crime de guerre » et « l’extermination et/ou le meurtre… dans le contexte de décès causés par la famine, comme un crime contre l’humanité. »

Le procureur a également accusé Israël de « d’autres attaques contre des civils, y compris ceux qui font la queue pour obtenir de la nourriture » ainsi que « obstruction à l’acheminement de l’aide par les agences humanitaires » – une accusation niée avec véhémence par Netanyahu dans une interview accordée mardi à Jake Tapper de CNN.

« Prenons le cas de la famine : nous avons fourni 500 000 tonnes de nourriture et de médicaments pour cette population. Nous avons pris 20 000 camions. Nous avons pavé les routes pour accueillir ces camions. Nous avons ouvert les postes frontières que le Hamas avait fermés. J’ai eu des largages aériens, des fournitures de route maritime, « » a argumenté Netanyahu. «Je veux dire que tout cela est absurde. Vous devriez le savoir, je veux dire, les prix de la nourriture à Gaza ont chuté de 80 pour cent. Les marchés ne mentent pas.

On parle de 23, je pense, soit 30 cas de malnutrition sur une population de 2 millions d’habitants… D’accord, les États-Unis en 2022 ont eu 20 000 décès dus à la malnutrition. C’est trois fois plus qu’à Gaza.

Le Premier ministre israélien a ensuite accusé la CPI d’antisémitisme, affirmant que ce genre de « Des calomnies ont été lancées contre le peuple juif depuis des lustres, et elles se renouvellent aujourd’hui contre l’Etat juif. »















Les organisations humanitaires internationales et les responsables de l’ONU tirent depuis longtemps la sonnette d’alarme sur les problèmes de distribution de l’aide, affirmant que les fournitures étaient insuffisantes pour éviter une famine massive à Gaza.

On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes de faim en dehors des hôpitaux de Gaza, mais selon les responsables de la santé de l’enclave, au moins 32 personnes, dont 28 enfants, étaient mortes de malnutrition et de déshydratation au 1er avril. un rapport soutenu avertit que plus de 70 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza font face à « une faim catastrophique » avec deux personnes sur 10 000 qui devraient mourir quotidiennement de faim, de malnutrition et de maladie si elles ne sont pas aidées « immédiatement. »















L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré mardi que la distribution de nourriture à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, était actuellement suspendue en raison du manque de fournitures et de l’insécurité liée à l’offensive israélienne dans cette ville. Les livraisons d’aide internationale ont considérablement diminué depuis qu’Israël a intensifié ses opérations militaires dans et autour de Rafah au début du mois, fermant le passage frontalier avec la péninsule égyptienne du Sinaï.

Aux États-Unis, le nombre de décès attribués à la malnutrition a plus que doublé depuis avant la pandémie de Covid-19 pour atteindre plus de 20 500 en 2022, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La malnutrition touche particulièrement les Américains âgés et à faible revenu, en particulier ceux souffrant de problèmes de santé sous-jacents ou n’ayant pas un accès fiable à une alimentation saine et à des services médicaux, la majorité des décès survenant chez les personnes âgées de 85 ans et plus.