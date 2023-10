Netanyahu affirme que l’offensive contre Gaza « ne fait que commencer »

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël n’avait « lancé » qu’une offensive féroce dans la bande de Gaza en réponse à une attaque sans précédent du Hamas.

Netanyahu a fait cette déclaration dans un discours télévisé à l’échelle nationale alors qu’Israël poursuivait une troisième journée de frappes aériennes lourdes à Gaza.

« Nous venons seulement de commencer à frapper le Hamas », a-t-il déclaré. « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les jours à venir se répercutera sur eux pendant des générations. »

JERUSALEM (AP) — Israël a intensifié ses frappes aériennes sur la bande de Gaza et a bouclé le territoire palestinien de la nourriture, du carburant et d’autres fournitures en représailles à une incursion meurtrière des militants du Hamas, alors que le bilan s’est élevé à près de 1 600 morts des deux côtés. Le Hamas a lancé sa propre escalade lundi, s’engageant à tuer les Israéliens capturés si ses attaques ciblaient des civils sans avertissement.

Au troisième jour du conflit, Israël retrouvait toujours les corps des membres du Hamas. superbe attaque du week-end dans les villes du sud d’Israël. Les secouristes ont retrouvé 100 corps dans une petite communauté agricole, Beeri – qui représente environ 10 % de sa population – après une longue confrontation avec des hommes armés. À Gaza, des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons alors que les frappes aériennes incessantes détruisaient les bâtiments.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait largement pris le contrôle de ses villes du sud après que l’attaque ait touché son appareil militaire et de renseignement tant vanté. complètement au dépourvu et a donné lieu à de violents combats dans ses rues pour la première fois depuis des décennies. Mais le Hamas et d’autres militants à Gaza affirment détenir plus de 130 soldats et civils enlevés en Israël.

Des chars et des drones israéliens ont été déployés pour garder les brèches dans la barrière frontalière de Gaza afin d’empêcher de nouvelles incursions. Des milliers d’Israéliens ont été évacués de plus d’une douzaine de villes proches de Gaza et l’armée a convoqué 300 000 réservistes – une mobilisation massive en peu de temps.

Ces mesures, ainsi que celles d’Israël déclaration officielle de guerre dimanchea souligné qu’Israël se tournait de plus en plus vers l’offensive contre le Hamas, menaçant de plus grandes destructions dans la bande de Gaza, densément peuplée et pauvre.

Les civils des deux côtés ont déjà subi un terrible tribut. Environ 900 personnes, dont 73 soldats, ont été tuées en Israël, selon les médias. À Gaza, plus de 680 personnes ont été tuées, selon les autorités locales. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

En réponse aux bombardements israéliens, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, a déclaré dans un audio diffusé lundi soir que le groupe tuerait un civil israélien captif chaque fois qu’Israël ciblerait des civils dans leurs maisons à Gaza « sans avertissement préalable ». Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a mis en garde le Hamas contre toute atteinte aux otages, déclarant : « Ce crime de guerre ne sera pas pardonné. »

Une question majeure reste de savoir si Israël lancera une attaque terrestre sur le minuscule territoire côtier de la Méditerranée, une décision qui, dans le passé, a entraîné des pertes encore plus importantes.

Des Palestiniens retirent un cadavre des décombres d’un bâtiment après une frappe aérienne israélienne dans le camp de réfugiés de Jebaliya, dans la bande de Gaza, le lundi 9 octobre 2023. (AP Photo/Ramez Mahmoud)

Israël et le Hamas ont connu des conflits répétés ces dernières années, souvent déclenchés par des tensions autour d’un lieu saint de Jérusalem. Cette fois, le contexte est devenu potentiellement plus explosif, et les deux parties parlent de briser par la violence une impasse israélo-palestinienne laissée depuis des années par un processus de paix moribond.

Israël a été stupéfait par une attaque surprise et un bilan de morts sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l’Égypte et la Syrie. Cela suscite des appels à écraser le Hamas quel qu’en soit le prix, plutôt que de continuer à tenter de l’étouffer à Gaza. Israël est dirigé par le gouvernement le plus d’extrême droite de tous les temps, dominé par des ministres qui rejettent catégoriquement tout État palestinien.

Le Hamas, à son tour, se dit prêt à mener une longue bataille pour mettre fin à une occupation israélienne qui, selon lui, n’est plus tolérable. Le désespoir s’est accru parmi les Palestiniens, dont beaucoup ne voient rien à perdre contrôle israélien sans fin et en augmentant déprédations des colons en Cisjordanie, le blocus de Gaza et ce qu’ils considèrent comme l’apathie du monde.

« Je vous demande de rester fermes car nous allons changer le Moyen-Orient », a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux autorités du sud. « Je sais que tu as vécu des choses terribles et difficiles. Ce que le Hamas vivra sera difficile et terrible… nous ne faisons que commencer.

En début de soirée, le bruit des explosions a résonné au-dessus de Jérusalem lorsqu’une volée de roquettes tirées depuis Gaza a frappé deux quartiers – signe de la portée du Hamas. Les médias israéliens ont indiqué que sept personnes avaient été blessées.

Lundi soir, des avions de combat israéliens ont procédé à un intense bombardement de Rimal, un quartier résidentiel et commercial du centre de la ville de Gaza, après avoir averti les habitants d’évacuer. Au milieu d’explosions continues, le bâtiment abritant le siège de la Société palestinienne de télécommunications a été détruit.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné un « siège complet » de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant.

Gallant a déclaré qu’Israël était en guerre contre les « animaux humains », utilisant le genre de langage déshumanisant souvent employé par les deux parties en période de tensions croissantes.

Israël et l’Égypte ont imposé à Gaza un blocus plus ou moins strict depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007. Ces dernières années, Israël a fourni une quantité limitée d’électricité et a autorisé l’importation de nourriture, de carburant et de certains biens de consommation, tout en limitant fortement les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur.

Jan Egeland, secrétaire général du groupe d’aide du Conseil norvégien pour les réfugiés, a averti que le siège israélien serait un « désastre total » pour les habitants de Gaza.

« Il ne fait aucun doute que les punitions collectives constituent une violation du droit international », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Si et quand cela conduisait à la mort d’enfants blessés dans les hôpitaux en raison du manque d’énergie, d’électricité et de fournitures, cela pourrait équivaloir à des crimes de guerre. »

Le sceau israélien laissera Gaza presque entièrement dépendante de son passage vers l’Égypte voisine à Rafah, où les capacités de fret sont inférieures à celles des autres points de passage vers Israël.

Les amis et les proches d’Ilai Bar Sade pleurent lors de ses funérailles au cimetière militaire de Tel Aviv, Israël, le lundi 9 octobre 2023. Bar Sade a été tué après que des militants du Hamas ont fait irruption depuis la bande de Gaza sous blocus vers les villes israéliennes voisines. L’appareil militaire et de renseignement tant vanté d’Israël a été complètement pris au dépourvu, provoquant de violents combats dans ses rues pour la première fois depuis des décennies. (Photo AP/Erik Marmor)

Un responsable militaire égyptien, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse, a déclaré que plus de 2 tonnes de fournitures médicales du Croissant-Rouge égyptien avaient été envoyées à Gaza et que des efforts étaient en cours pour organiser de la nourriture et d’autres livraisons. mais la question de l’admission de carburant n’était pas encore tranchée.

L’Egypte a exprimé ses craintes d’un éventuel exode des Gazaouis vers son sol. La chaîne d’information publique Al-Qahera, proche des agences de sécurité, a cité un responsable anonyme de haut niveau mettant en garde contre « le fait de pousser les Palestiniens vers la frontière égyptienne ».

Le contre-amiral israélien Daniel Hagari a déclaré aux journalistes que les bombardements israéliens se déplaçaient de district en district pour détruire des maisons et des bâtiments qui, selon Israël, sont utilisés par le Hamas. Israël prévoit de toucher des milliers de cibles, a-t-il déclaré. Il a déclaré que « des centaines » de militants du Hamas ont été enterrés sous les décombres de bâtiments détruits par Israël au cours des dernières 48 heures. Ses affirmations sur les chiffres – et sa caractérisation des morts comme appartenant au Hamas – n’ont pas pu être confirmées.

Dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, une frappe aérienne israélienne a tué 19 personnes, dont des femmes et des enfants, tôt lundi, a déclaré Talat Barhoum, médecin à l’hôpital local Al-Najjar. Barhoum a déclaré que l’avion avait frappé la maison de la famille Abu Hilal et que l’une des personnes tuées était Rafaat Abu Hilal, un chef d’un groupe armé local.

L’ONU a déclaré que plus de 123 000 personnes ont fui leurs maisons à Gaza – la plupart après les avertissements israéliens d’un bombardement imminent. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré qu’une école abritant plus de 225 personnes avait été directement touchée. Il n’a pas été précisé d’où venait l’incendie.

Pendant ce temps, après environ 48 heures de combats acharnés, Hagari a déclaré que l’armée avait le « contrôle » de ses communautés frontalières dans le sud d’Israël. Il a déclaré que 15 des 24 communautés frontalières ont été évacuées, et que les autres devraient l’être dans les prochains jours.

Plus tôt, le porte-parole du Hamas, Abdel-Latif al-Qanoua, avait déclaré par téléphone à l’AP que les combattants du groupe continuaient de se battre à l’extérieur de Gaza et avaient capturé davantage d’Israéliens pas plus tard que lundi matin.

Il a déclaré que le groupe vise à libérer tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël, qui a accepté dans le passé de accords de change déséquilibrés au cours duquel il a libéré un grand nombre de prisonniers pour des captifs individuels ou même pour les dépouilles de soldats.

Parmi les captifs se trouvent des soldats et des civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, pour la plupart des Israéliens mais aussi des personnes d’autres nationalités. La branche armée du Hamas a affirmé sur sa chaîne Telegram que quatre d’entre eux avaient été tués dans des frappes aériennes israéliennes. Cela n’a pas pu être confirmé de manière indépendante.

Le journal public égyptien Al-Ahram a déclaré lundi que les responsables égyptiens tentaient de négocier la libération de femmes palestiniennes dans les prisons israéliennes en échange de femmes israéliennes capturées par des militants.

Le Hamas dirige Gaza depuis qu’il a chassé les forces fidèles à l’Autorité palestinienne internationalement reconnue en 2007 et son règne est resté incontesté à travers le blocus et les quatre guerres précédentes avec Israël.

Après avoir franchi les barrières israéliennes avec des explosifs à l’aube samedi, environ 1 000 hommes armés du Hamas se sont déchaînés pendant des heures, abattant des civils et enlevant des gens dans les villes, le long des autoroutes et à un festival de musique techno assisté par des milliers de personnes dans le désert. Les militants palestiniens ont également lancé environ 4 400 roquettes sur Israël, selon l’armée.

Dimanche, les États-Unis ont envoyé un groupe d’attaque de porte-avions en Méditerranée orientale pour être prêt à aider Israël et a déclaré qu’il enverrait une aide militaire supplémentaire.

