Netanyahu affirme que le Hezbollah a tenté de l’assassiner — RT World News

Le dirigeant israélien a adressé un avertissement ferme à l’Iran et à « ses mandataires » suite à une attaque de drone contre son domicile

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le groupe armé Hezbollah soutenu par l’Iran d’avoir tenté de le tuer, lui et sa femme, après que sa maison de vacances ait été prise pour cible par un drone lancé depuis le Liban.

Samedi matin, trois drones chargés d’explosifs ont été repérés volant vers la ville côtière de Césarée, dans le nord d’Israël. Deux drones ont été interceptés par les Forces de défense israéliennes (FDI), tandis qu’un troisième a explosé près de la résidence privée du Premier ministre. Netanyahu et sa femme n’étaient pas chez eux lors de l’attaque et il y a eu des victimes sur le terrain.

Même si le Hezbollah n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque à Césarée, le groupe pro-palestinien a annoncé samedi de nouvelles attaques contre le nord et le centre d’Israël, selon Al Jazeera.

Dans un message sur X, Netanyahu a lancé un avertissement ferme au Hezbollah et à ses alliés à Téhéran. « La tentative du Hezbollah, mandataire de l’Iran, de m’assassiner, moi et ma femme, aujourd’hui, a été une grave erreur. » a déclaré le Premier ministre, ajoutant que l’attaque « Cela ne nous dissuadera pas, ni moi ni l’État d’Israël, de poursuivre notre juste guerre contre nos ennemis afin d’assurer notre avenir. »















« Je dis à l’Iran et à ses mandataires dans son axe du mal : quiconque tente de nuire aux citoyens israéliens paiera un lourd tribut. » il a continué. Le Premier ministre s’est engagé à sauver les otages israéliens restants détenus par le Hamas à Gaza et à faciliter le retour en toute sécurité des résidents israéliens dans les zones frontalières avec le Liban, qui sont fréquemment sous le feu du Hezbollah.

« Israël est déterminé à atteindre tous ses objectifs de guerre et à changer la réalité sécuritaire dans notre région pour les générations à venir. » a-t-il conclu.

Quelque 70 000 Israéliens ont été contraints de fuir leurs foyers en raison des attaques du Hezbollah depuis octobre 2023. L’armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes au Liban le mois dernier, tuant plusieurs membres de haut rang du Hezbollah, dont le chef de longue date du groupe, Hassan Nasrallah. Au total, plus de 2 000 personnes ont été tuées lors des frappes israéliennes au Liban, selon le ministère de la Santé du pays.

Vendredi, le Hezbollah a annoncé que sa confrontation militaire avec l’État juif entrait dans le conflit. « une nouvelle phase d’escalade. » Le groupe s’est engagé à continuer de tirer des roquettes et des drones à travers la frontière en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, où Israël mène une guerre contre le Hamas depuis plus d’un an.