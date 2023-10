Les journalistes de NBC News près de la frontière ont vu et entendu des frappes aériennes, des roquettes et des tirs d’artillerie sur l’enclave dans ce que l’armée israélienne a qualifié de bombardement soutenu de 150 cibles pendant la nuit. Bien qu’Israël affirme ne cibler que les positions du Hamas, son attaque contre ce petit territoire surpeuplé a tué plus de 7 700 personnes, dont des milliers d’enfants.

Israël a étendu son offensive terrestre, a indiqué l’armée israélienne, avec des chars et d’autres unités traversant la frontière, certains d’entre eux restant dans la bande pour la première fois depuis le début du conflit actuel.

“Cela pourrait très bien prendre des mois”

Les troupes sur le terrain dans le sud d’Israël se sont déclarées préparées à l’éventualité d’un combat de plusieurs mois, affirmant que l’incursion de vendredi n’était que le début d’opérations terrestres élargies.

“Ce que nous avons fait hier n’est qu’un tout petit pas dans ce qui doit être fait”, a déclaré le lieutenant-colonel (de réserve) Mikey Hartman, basé près de la frontière de Gaza.

Des soldats de l’armée israélienne se tiennent samedi à côté d’un véhicule à chenilles en Israël. Jalaa Marey / AFP via Getty Images

Hartman, un ancien tireur d’élite de Tsahal qui est revenu rejoindre le combat après avoir pris sa retraite et déménagé en Floride, a déclaré qu’il pensait que le Hamas avait été pris « au dépourvu » par l’incursion des forces israéliennes vendredi soir.

“Nous n’essayons pas de partir d’un playbook selon lequel ils peuvent lire le même livre”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas qu’ils étaient prêts pour nous hier.”

Il a déclaré que les troupes étaient prêtes à rester sur le terrain aussi longtemps que nécessaire. “Je ne sais pas si cela va prendre des mois, mais cela pourrait très bien prendre des mois”, a-t-il déclaré.

Le sergent d’état-major. Ben Hardin, un réserviste également stationné près de la frontière, a déclaré que le sentiment parmi les troupes était que les opérations israéliennes à Gaza « ne se termineront pas rapidement » et que cela « prendra du temps ».

Le ministre de la Défense de Netanyahu, Yoav Gallant, et Benny Gantz, qui fait partie du gouvernement d’unité d’urgence d’Israël, ont également averti les Israéliens lors de la conférence de presse de se préparer à une guerre longue et difficile.

‘Rapporte les’

Au moment où ils parlaient, une place du centre de Tel Aviv était remplie de manifestants réclamant le retour en toute sécurité de plus de 220 otages pris par le Hamas. Beaucoup réclamaient un cessez-le-feu et critiquaient le gouvernement qui cherchait à éradiquer le Hamas sans pour autant assurer le retour sain et sauf de leurs proches.

La foule pacifique a scandé dans un mégaphone pendant au moins 20 minutes non-stop, implorant Netanyahu d’imaginer que ce sont ses enfants qui avaient été enlevés. La simple mention de son nom a suscité des huées de la part des manifestants avant qu’une dispute n’éclate après qu’un homme ait déclaré que le rassemblement n’était pas le lieu approprié pour un débat politique.