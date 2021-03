Netanyahu accuse l’Iran d’avoir attaqué un cargo israélien

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé lundi l’Iran d’avoir attaqué un navire appartenant à des Israéliens dans le golfe d’Oman la semaine dernière, une mystérieuse explosion qui a encore aggravé les problèmes de sécurité dans la région.

Sans apporter aucune preuve à son affirmation, Netanyahu a déclaré au radiodiffuseur public israélien Kan que «c’était en effet un acte de l’Iran, c’est clair».

«L’Iran est le plus grand ennemi d’Israël, je suis déterminé à y mettre un terme. Nous le frappons dans toute la région », a déclaré Netanyahu.

L’explosion a frappé le MV Helios Ray, propriété israélienne, un cargo cargo battant pavillon des Bahamas, alors qu’il quittait le Moyen-Orient pour se rendre à Singapour vendredi. L’équipage n’a pas été blessé, mais le navire a subi deux trous sur son côté bâbord et deux sur son côté tribord juste au-dessus de la ligne de flottaison, selon des responsables de la défense américaine.

Le navire est venu au port de Dubaï pour des réparations dimanche, quelques jours après l’explosion qui a ravivé les problèmes de sécurité dans les voies navigables du Moyen-Orient au milieu des tensions accrues avec l’Iran. L’Iran a cherché à faire pression sur les États-Unis pour qu’ils lèvent les sanctions contre Téhéran alors que l’administration du président Joe Biden envisage la possibilité de reprendre les négociations avec l’Iran sur son programme nucléaire.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’explosion. L’Helios Ray avait déchargé des voitures dans divers ports du golfe Persique avant que l’explosion ne l’oblige à inverser sa trajectoire.

Ces derniers jours, le ministre israélien de la Défense et le chef de l’armée avaient tous deux indiqué qu’ils tenaient l’Iran pour responsable de ce qu’ils disaient être une attaque contre le navire.

Du jour au lendemain, les médias d’État syriens ont rapporté une série de frappes aériennes israéliennes présumées près de Damas, affirmant que les systèmes de défense aérienne avaient intercepté la plupart des missiles. Les médias israéliens ont déclaré que les frappes aériennes présumées concernaient des cibles iraniennes en réponse à l’attaque du navire.

Israël a frappé des centaines de cibles iraniennes dans la Syrie voisine ces dernières années, et Netanyahu a répété à plusieurs reprises qu’Israël n’accepterait pas une présence militaire syrienne permanente là-bas. L’Iran et son mandataire libanais, le Hezbollah, ont fourni un soutien militaire au président syrien Bashar Assad dans la guerre civile syrienne qui a duré plus de dix ans.

L’histoire continue

L’armée israélienne a refusé de commenter. Il n’y a pas eu de réponse immédiate de la part de l’Iran aux allégations israéliennes.

L’Iran a également blâmé Israël pour une série d’attaques récentes, y compris une mystérieuse explosion l’été dernier qui a détruit une usine d’assemblage de centrifugeuses de pointe dans son installation nucléaire de Natanz et le meurtre de Mohsen Fakhrizadeh, un scientifique iranien de haut niveau qui a fondé le programme nucléaire militaire de la République islamique deux il y a des décennies. L’Iran a promis à plusieurs reprises de venger le meurtre de Fakhrizadeh.

« Il est très important que l’Iran n’ait pas d’armes nucléaires, avec ou sans accord, j’ai également dit cela à mon ami Biden », a déclaré Netanyahu, faisant référence au président américain.

Les menaces de représailles iraniennes ont sonné l’alarme en Israël depuis la signature d’accords de normalisation avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en septembre.

___

La rédactrice d’Associated Press Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a contribué à ce rapport.