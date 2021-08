Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Naftali Bennett a « nous a transformés en une sorte de protectorat avec un devoir de rapport », Netanyahu a déclaré qu’il a fustigé le cabinet dans un discours enflammé à la Knesset lundi, selon le Times of Israel.

Sa colère a été attirée par la décision de Bennett de poursuivre une « pas de surprises, pas de lumière du jour » relation avec Washington.



La politique verrait les États-Unis et Israël se coordonner et se mettre à jour sur certains plans. Plus tôt, les médias israéliens ont rapporté que le ministre des Affaires étrangères du pays, Yair Lapid, avait accepté le « pas de surprises » politique avec le ministre américain des Affaires étrangères Antony Blinken à la mi-juin. La nouvelle a incité Netanyahu à accuser Lapid d’avoir promis aux États-Unis d’informer à l’avance Washington de toute opération qu’Israël pourrait lancer contre l’Iran – ce que Lapid a nié.



« Si nous n’avons aucune indépendance sur cette question, nous n’avons aucune indépendance du tout », a déclaré lundi l’ancien Premier ministre devenu chef de l’opposition. Netanyahu a également déclaré qu’une capacité à agir de manière « est un problème existentiel pour Israël, dans lequel il peut y avoir des surprises et parfois des surprises sont nécessaires ».

Netanyahu semblait également particulièrement préoccupé par le fait que l’administration Biden divulgue potentiellement des informations sensibles au public, qui pourraient facilement inclure les plans d’opérations d’Israël, si Tel Aviv les partageait à l’avance avec Washington.

« Les informations envoyées aux États-Unis pourraient être divulguées aux principaux médias et de cette manière, nos opérations seront contrecarrées », dit-il, ajoutant que c’était précisément la raison pour laquelle il « refusé les demandes des présidents américains de toujours les informer de nos actions » pendant environ une décennie.

En effet, le « pas de surprises » la politique dans les relations américano-israéliennes n’est pas quelque chose qui n’a été évoqué que récemment. Le principe a été discuté par divers responsables israéliens et américains et dans les médias depuis au moins 2011.

Malgré sa critique actuelle des politiques favorables aux États-Unis de Bennett, Netanyahu n’a pas exactement évité des liens aussi étroits avec Washington pendant qu’il était lui-même au pouvoir.

En mars 2021, l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a déclaré que Tel-Aviv avait accepté de poursuivre sa politique sans surprises dans ses relations avec l’administration Biden. Au moment où la déclaration a été faite, Netanyahu était encore Premier ministre.

Netanyahu avait une relation particulièrement chaleureuse avec le prédécesseur de Biden, Donald Trump, qu’il avait autrefois appelé « le plus grand ami » Israël n’a jamais eu. Il a fait l’éloge de Trump lorsqu’il a déplacé l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et a reconnu le plateau du Golan occupé comme territoire israélien.

Il a également salué le soi-disant « affaire du siècle » – une proposition d’accord visant à mettre fin au conflit israélo-palestinien, qui a été bafoué par l’autorité palestinienne pour des préjugés pro-israéliens. Le moment où Trump a décidé de dévoiler le « plan de paix » juste avant une élection parlementaire a même conduit à des accusations selon lesquelles les États-Unis s’immisçaient dans les élections israéliennes.

Un sondage réalisé à cette époque a montré que près de la moitié des Juifs israéliens – 46 % – et 68 % des Arabes israéliens pensaient que cette décision était conçue pour faire pencher la balance en faveur de Netanyahu, qui luttait à l’époque contre des accusations de corruption et de pots-de-vin.

