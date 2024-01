Netanyahu accusé d’avoir risqué la Troisième Guerre mondiale pour sauver sa peau

Le Moyen-Orient est assis sur une poudrière et plus les tensions continuent de s’intensifier, plus la région risque de sombrer dans une spirale au point où l’Iran et les États-Unis pourraient être entraînés dans une guerre à grande échelle par l’intermédiaire de leurs mandataires respectifs.

L’Iran est entré directement dans le conflit pour la première fois lundi soir, frappant des cibles israéliennes et ISIS en Irak et en Syrie. Tandis que les forces américaines et britanniques ont mené des frappes contre des cibles militaires houthies au Yémen.

Le point central de la confrontation émane de la campagne sanglante et brutale menée par Israël à Gaza ; Les critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prétendent qu’il prolonge la guerre pour sauver sa propre carrière politique.

« Il craint que si la guerre se termine aujourd’hui, les rues de tout le pays seront remplies de manifestants exigeant sa démission », a déclaré Ahmed Tibi, chef du parti israélo-arabe Ta’al, au Daily Beast.

« Netanyahu se bat pour sa survie politique et il est prêt à payer n’importe quel prix pour survivre. Ceux qui disent que les excès de la campagne militaire sur Gaza sont nécessaires à la sécurité d’Israël mentent », a déclaré Tibi.

Lorsque la guerre à Gaza prendra fin, Netanyahu devra faire face à un tribunal pour corruption ainsi qu’à une enquête sur les failles de sécurité le 7 octobre lorsque, sous sa direction, le Hamas a réussi à infiltrer le sud d’Israël et à tuer environ 1 200 Israéliens, pour la plupart des civils. « Lui et son gouvernement sont responsables de l’échec sécuritaire du 7 octobre », a déclaré Tibi. Selon les médias étrangers et israéliens, les Israéliens n’ont pas pris au sérieux les avertissements de l’Égypte et des services de renseignement israéliens selon lesquels le Hamas préparait une attaque.

En réponse à ces atrocités, Israël a lancé son attaque militaire sur Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 24 000 Palestiniens et 7 000 autres disparus, présumés enterrés sous les décombres, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Selon l’ONU, 70 pour cent des personnes tuées sont des femmes et des enfants. Près de 60 000 Palestiniens ont été blessés ou mutilés, 1,9 millions ont été déplacés et plus de 65 000 bâtiments détruits. Des centaines de journalistes palestiniens, de médecins, de travailleurs de l’ONU et de membres du personnel hospitalier ont été tués.

Cela a alimenté la colère dans le monde arabe et ailleurs, et a conduit à des représailles de la part des mandataires et alliés de l’Iran, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas et plusieurs organisations islamiques basées en Irak.

Netanyahu a soutenu que la guerre devait se poursuivre jusqu’à ce que le Hamas soit détruit et que tous les otages israéliens détenus à Gaza soient libérés. Mais la lutte pour libérer les otages est au point mort depuis qu’Israël a assassiné le chef du Hamas Saleh Arouri, qui était l’un des principaux négociateurs en matière d’otages, au début de l’année. Le Hamas a depuis interrompu toute discussion.

« Le Hamas ne sera pas éliminé militairement. C’est un mouvement avec une idéologie et une présence à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, au Liban, en Syrie, en Turquie et au Qatar », a déclaré Tibi.

« Même si tous les dirigeants sont assassinés, le mouvement continuera. La situation est désormais très dangereuse et une nouvelle guerre provoquerait des destructions considérables dans le sud du Liban et le nord d’Israël », a-t-il déclaré au Daily Beast.

Les tensions couvent à la frontière nord d’Israël, où un échange de représailles entre le Hezbollah et les forces israéliennes au cours des derniers mois pourrait être sur le point de dégénérer en une autre guerre à grande échelle entre l’organisation paramilitaire chiite soutenue par l’Iran et l’État israélien.

La réponse du Hezbollah a consisté en des attaques limitées contre la frontière nord d’Israël, forçant des dizaines de milliers d’Israéliens à évacuer leurs maisons.

Israël a à son tour mené des attaques dans le sud du Liban et assassiné plusieurs dirigeants et commandos du Hezbollah et du Hamas au Liban et en Syrie.

Les politiciens et les analystes craignent désormais que, même si la situation à la frontière nord d’Israël est actuellement contenue et que les deux parties limitent leurs réponses, toute erreur de calcul de l’une ou l’autre des parties pourrait conduire à une explosion aux proportions massives.

« Si le conflit à Gaza prend fin, le Hezbollah pourrait bien cesser ses attaques transfrontalières, comme il l’a fait lors de la pause entre Israël et le Hamas. fin novembre », ont argumenté les analystes Heiko Wimmen et David Wood dans un article publié par l’International Crisis Group. « Du point de vue du groupe, et du point de vue de l’Iran, la fin de la guerre à Gaza rendrait obsolète la justification du soutien au Hamas en ouvrant un front supplémentaire. »

Les renseignements israéliens ont en outre averti que la Cisjordanie occupée par Israël est également au bord d’une explosion et qu’une troisième Intifada est hautement possible avec une recrudescence de la violence des colons israéliens.

Mustafa Barghouti, le leader en Cisjordanie de l’Initiative nationale, un parti politique palestinien, a déclaré au Daily Beast que Netanyahu ne voulait pas arrêter la guerre.

« Cet homme sait très bien qu’une fois la guerre terminée et une enquête sur ses actions commencée, il sera tenu pour le principal responsable des événements israéliens du 7 octobre, de l’échec stratégique, de l’échec politique ainsi que de l’échec des renseignements. Le ministre de la Défense Yoav Gallant sait très bien que leurs positions seront menacées lorsqu’une enquête aura lieu », a-t-il déclaré. “En outre, cela ne se limite pas à l’échec des services de renseignement, car Netanyahu fait face à quatre chefs d’accusation de corruption qui pourraient le conduire en prison.”

Il a ajouté : « Donc, pour Netanyahu, c’est soit la poursuite de la guerre, soit la prison. Et si le monde s’inquiète des attaques des Houthis contre des navires dans la mer Rouge, un cessez-le-feu à Gaza mettrait fin à tout cela ainsi qu’aux autres attaques d’autres groupes dans la région, dont le Hezbollah.

Danny Danon, ancien ambassadeur israélien à l’ONU et membre du parti Likoud de Netanyahu, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’idée que Netanyahu essayait de provoquer une guerre plus large pour préserver sa position politique et a soutenu que la guerre contre Gaza devrait être intensifiée et qu’un cessez-le-feu n’était pas la solution. aller.

« Je ne suis pas d’accord avec cette approche. J’ai la réputation de parler directement chaque fois que j’ai besoin de critiquer le Premier ministre. Je pense que ce qui s’est passé maintenant est exactement le contraire. Fondamentalement, le Premier ministre et le Cabinet reculent en ce qui concerne la guerre et je pense que ce n’est pas la bonne approche », a déclaré Danon au Daily Beast.

« Nous devons être plus agressifs et maintenir la même intensité qu’au début de la guerre. De nombreux Israéliens seraient déçus s’il y avait un cessez-le-feu. L’action militaire menée au Liban et à Gaza constitue une légitime défense nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser le Hezbollah nous menacer à la frontière d’Israël », a-t-il déclaré.

Danon a cependant admis que Netanyahu serait confronté à des questions difficiles à la fin de la guerre, mais a rejeté les accusations de corruption portées contre Netanyahu comme étant sans pertinence.

Yohannan Tzoreff, ancien membre de l’équipe de négociation israélienne lors des accords d’Oslo de 1993, a rejeté l’affirmation selon laquelle Netanyahu prolongeait la guerre pour sa propre survie politique, la qualifiant d’« embarrassante ».

L’analyste de l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS) de Tel Aviv a déclaré au Daily Beast que le public israélien n’était pas naïf et que même s’il considérait la guerre contre Gaza comme nécessaire à sa survie, il ne laisserait pas son Premier ministre s’en tirer lorsque la guerre est terminée.

« Israël est un pays fort et démocratique et le peuple comprendrait très vite si Netanyahu utilisait les événements pour son propre avantage politique », a déclaré Tzoreff.

Lior Haiat, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, a critiqué la théorie selon laquelle Netanyahu utilisait le conflit à son propre profit politique.

« L’affirmation selon laquelle Israël tente d’entraîner l’Iran dans une guerre, tout comme les États-Unis, est scandaleuse. Depuis les 7 et 8 octobre, le Hezbollah et le Hamas attaquent Israël respectivement depuis le nord et le sud.

« Des centaines de milliers d’Israéliens ont dû quitter leurs foyers à cause de ces attaques non provoquées et lorsque nous répondons à ces attaques, nous sommes accusés d’avoir provoqué les guerres », a déclaré Haiat au Daily Beast.

Mairav ​​Zonszein, analyste à l’International Crisis Group, a déclaré que si Netanyahu voulait réellement « déradicaliser » Gaza, il s’y prendrait d’une manière très différente, qui tenterait de ramener le calme dans la région plutôt que d’attiser de nouvelles tensions.

« Tout effort sérieux visant à « déradicaliser » la société palestinienne commencerait par démontrer du respect et par prendre des mesures pratiques pour répondre aux aspirations politiques, économiques et sociales palestiniennes », a soutenu Zonszein dans un article publié dans Le National.

« Avant tout, il accepterait un cessez-le-feu à Gaza, car il est difficile d’imaginer quelque chose de plus radical que de voir sa maison et sa communauté détruites et sa famille tuée. »