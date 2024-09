Netanyahu accepte, puis rejette, la proposition de cessez-le-feu – États-Unis – RT World News

Sous la pression de ses partenaires radicaux de la coalition, le Premier ministre israélien s’est engagé à continuer d’attaquer le Liban « avec toute la force »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il n’avait jamais accepté un plan américain et français qui aurait mis un terme temporaire au conflit au Liban. Des responsables à Washington et à Paris affirment cependant que le Premier ministre israélien avait approuvé le plan, avant de faire volte-face à la dernière minute.

Dans une déclaration commune publiée mercredi par la Maison Blanche, les États-Unis, la France et près d’une douzaine d’autres pays, dont le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite, ont décrit la situation au Liban comme étant la suivante : « intolérable, » et a appelé à « un cessez-le-feu immédiat de 21 jours à la frontière libano-israélienne » permettre un règlement diplomatique du conflit.

Des responsables américains et français ont déclaré que cette déclaration avait été coordonnée avec Netanyahu et que le dirigeant israélien annoncerait son soutien à un cessez-le-feu à son arrivée à New York jeudi, où il devrait s’adresser vendredi à l’Assemblée générale de l’ONU.

Cependant, alors que Netanyahu était en route pour les États-Unis, son bureau a annoncé qu’il « je n’ai même pas répondu » la proposition, et qu’il avait « a demandé au [Israel Defense Forces] continuer à combattre à plein régime. »















« La politique d’Israël est claire » » a déclaré Netanyahu à son arrivée à New York. « Nous continuons de frapper le Hezbollah de toutes nos forces. Et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas atteint tous nos objectifs, au premier rang desquels le retour en toute sécurité des habitants du nord dans leurs foyers.»

Plus de 100 000 personnes ont été évacuées des deux côtés de la frontière israélo-libanaise depuis que les forces israéliennes ont commencé à échanger des tirs avec les combattants du Hezbollah au début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a près d’un an. Israël a considérablement intensifié sa campagne contre le Hezbollah au début du mois, blessant des milliers de personnes lors d’une opération de sabotage ciblant les appareils de communication portables du groupe, puis frappant le sud du Liban avec des frappes aériennes depuis la semaine dernière. Au moins 1 300 personnes ont été tuées dans ces frappes, selon le ministère libanais de la Santé.

S’adressant aux journalistes plus tard jeudi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis n’auraient pas publié la déclaration de cessez-le-feu si Washington n’avait pas cru avoir le soutien de Netanyahu. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, est allée plus loin, insistant sur le fait que la déclaration avait été « coordonné » avec le Premier ministre israélien.

Un haut diplomate occidental a déclaré au Times of Israel qu’Israël et le Liban avaient accepté en privé la déclaration avant qu’elle ne soit annoncée, et que Netanyahu avait été étroitement impliqué dans l’élaboration du texte.















« Il y a eu des conversations à un niveau très élevé entre les États-Unis, la France et Israël, et à partir de ces conversations, nous avons compris qu’il y avait une base pour aller de l’avant avec l’annonce conjointe. » » a déclaré un diplomate français au site d’information israélien.

Kirby et le diplomate français anonyme ont suggéré que les « politique » Certaines considérations ont peut-être contraint Netanyahu à faire marche arrière. Après la publication de la déclaration, mais avant l’arrivée de Netanyahu à New York, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a menacé de retirer son parti d’extrême droite Otzma Yehudit du gouvernement de Netanyahu s’il acceptait une trêve. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, dont le parti Sionisme religieux soutient également le gouvernement de Netanyahu, a publié une déclaration déclarant que le conflit au Liban ne peut que « se terminer par un seul scénario : écraser le Hezbollah. »

Tout au long de la guerre entre Israël et le Hamas, ces partisans de la ligne dure ont menacé à plusieurs reprises de faire échouer la carrière politique de Netanyahu s’il acceptait un cessez-le-feu à Gaza ou autorisait une aide humanitaire supplémentaire dans l’enclave.