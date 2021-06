Netanyahu absent alors qu’Israël vote pour un nouveau gouvernement

JERUSALEM — Israël est sur le point d’installer un nouveau gouvernement dirigé par quelqu’un d’autre que Benjamin Netanyahu pour la première fois en plus de 12 ans dimanche, marquant la fin de deux ans d’impasse électorale, un déplacement probable vers le centre politique et, peut-être, un moment de fin de carrière pour Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien du pays et l’un de ses plus importants.