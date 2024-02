Netanyahu à Yair Lapid : Rejoignez le gouvernement de guerre israélien et recevez le ministère de la Justice – Israel Politics

Le Likoud a proposé au parti d’opposition Yesh Atid de nommer l’un de ses membres au poste de ministre de la Justice à la place de l’actuel ministre de la Justice, Yariv Levin, en échange de son adhésion au gouvernement, a déclaré mercredi le journaliste de Kan Ze’ev Kam, qui a rapporté un “haut ministre du Likoud”.

Selon le rapport, l’entrée de Yesh Atid au gouvernement n’impliquerait pas le retrait d’autres partis du gouvernement mais impliquerait une redistribution des ministères du gouvernement afin de « l’élargir encore plus pendant la période de guerre et après ». Cela impliquerait de retirer des ministères supplémentaires aux membres actuels de la coalition et de les confier à Yesh Atid.

Une offre similaire a été faite à l’Unité nationale si elle s’engage à rester au gouvernement pour une période plus longue, ajoute le rapport. L’Unité nationale a rejoint le gouvernement quelques jours après le massacre du Hamas le 7 octobre. Elle a inscrit cinq ministres au gouvernement, mais tous sont actuellement ministres sans portefeuille. L’Unité nationale a déclaré qu’elle envisageait de quitter le gouvernement lorsque la situation sécuritaire se stabiliserait.

Le rapport concluait que « l’abandon (du Likoud) du ministère de la Justice serait principalement un acte symbolique après la lutte difficile de l’année dernière concernant les réformes judiciaires de Levin. »

Les porte-parole de Yesh Atid, du Likoud et de Levin ont tous nié cette information.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir vu à la Knesset le 31 janvier 2024 (crédit : FLASH90)

Une crise couve au sein de la coalition israélienne

Ce rapport intervient au milieu d’une crise qui couve au sein de la coalition, alors que le président d’extrême droite Otzma Yehudit, le ministre de la Sécurité nationale, le député Itamar Ben-Gvir, a réitéré mardi une menace qu’il avait proférée à plusieurs reprises cette semaine, de quitter le gouvernement si le Premier ministre Benjamin Netanyahu a accepté ce que Ben-Gvir a qualifié d’accord « imprudent » visant à libérer les otages israéliens en échange d’un cessez-le-feu prolongé et de la libération d’un grand nombre de terroristes palestiniens incarcérés en Israël.

Lapid a déclaré lundi que son parti servirait de « filet de sécurité » afin de faire adopter un accord d’otages si nécessaire. Dans une interview accordée mardi à la Douzième chaîne, Lapid a précisé qu’il accepterait d’entrer au gouvernement afin de libérer les otages – mais seulement si Otzma Yehudit et le Parti sioniste religieux le quittaient. Le Likoud a répondu que Lapid « faisait pression pour la fin immédiate de la guerre, (mais) sans victoire totale, nous n’accepterons pas cela ».