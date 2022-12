Netanyahu à un pas du retour en tant que Premier ministre israélien — RT World News

L’ancien premier ministre de 2009 à 2021, jugé pour corruption, a formé un gouvernement de droite

Benjamin Netanyahu est en passe de devenir Premier ministre d’Israël pour la troisième fois de sa carrière politique. Bien qu’il soit confronté à un procès pour corruption en cours, Netanyahu a réussi à former un gouvernement de coalition avec des partis politiques d’extrême droite et ultra-orthodoxes.

S’adressant à Twitter tôt jeudi, le vétéran de la politique israélienne a posté un court message, lisant : «Je l’ai fait.”

Plusieurs heures auparavant, Netanyahu avait informé le président du pays, Isaac Herzog, qu’il avait obtenu des accords de dernière minute avec des partenaires de coalition jusque-là indécis. Selon les médias israéliens, il a réussi à le faire quelques minutes seulement avant l’expiration de son mandat pour former un gouvernement.

Le 1er novembre, les Israéliens se sont rendus aux urnes – pour la cinquième fois depuis 2019 – avec le parti conservateur du Likud de l’ancien premier ministre en tête et un certain nombre de partis d’extrême droite et religieux faisant également des progrès.

Le président Herzog a ensuite donné à Netanyahu un mois pour essayer de former un nouveau gouvernement de coalition, prolongeant plus tard le mandat de dix jours supplémentaires.















Tôt jeudi, Netanyahu a publié une vidéo de sa conversation de fin de soirée avec Herzog, dans laquelle il a déclaré : «Grâce à l’immense soutien public que nous avons obtenu lors des élections, j’ai réussi à mettre en place un gouvernement qui prendra soin de tous les citoyens d’Israël.”

Le président du Parlement israélien, Yariv Levin, devrait annoncer officiellement la nouvelle lundi. À partir de ce moment, Netanyahu aura une semaine pour assermenter son gouvernement.

La nouvelle coalition comprend, outre le Likud, les partis d’extrême droite Otzma Yehudit, Religieux Sionisme et Noam ainsi que les ultra-orthodoxes Shas et Yahadout HaTorah. Plusieurs médias ont décrit ce qui devrait devenir le 37e gouvernement d’Israël comme le plus à droite de l’histoire du pays.

Les partis que Netanyahu s’était efforcé de courtiser auraient exigé en échange de leur soutien que l’influence religieuse soit élargie, y compris dans l’éducation publique en Israël.

Depuis que Netanyahu est tombé du pouvoir en juin 2021, il est dans l’opposition.

L’ancien Premier ministre est depuis plusieurs années au centre de plusieurs enquêtes pour corruption, avec un procès toujours en cours.

En 2020, il a été inculpé de corruption, de fraude et d’abus de confiance, devenant ainsi le premier Premier ministre israélien en exercice accusé d’un crime.