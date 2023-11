Netanyahu à Muir sur ABC : « Pas de cessez-le-feu » sans libération des otages

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a une fois de plus rejeté l’idée d’un cessez-le-feu à Gaza à moins que les otages ne soient libérés, et a également abordé l’avenir de Gaza après la guerre dans une interview exclusive avec David Muir, présentateur de l’émission “World News Tonight” d’ABC News.

Le président Joe Biden et de hauts responsables de l’administration ont fait pression sur Israël pour qu’il fasse des pauses « humanitaires » temporaires dans les combats afin que davantage d’aide puisse entrer à Gaza et que davantage de civils puissent échapper aux combats dans l’enclave palestinienne.

Biden et Netanyahu ont discuté de la question pas plus tard que lundi, selon la Maison Blanche, même si aucun accord apparent n’a été trouvé. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que l’administration considérait les parties comme étant au « début de cette conversation ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’entretient avec David Muir, présentateur d’ABC World News Tonight, le 6 novembre 2023. Actualités ABC

“Ce qu’ils proposent, c’est une pause humanitaire, il n’y aura pas de pause ?” Muir a fait pression sur Netanyahu, peu de temps après avoir parlé avec Biden.

“Eh bien, il n’y aura pas de cessez-le-feu général à Gaza sans la libération de nos otages”, a répondu Netanyahu. “En ce qui concerne les petites pauses tactiques, une heure ici, une heure là. Nous en avons déjà eu, je suppose, pour vérifier les circonstances afin de permettre aux marchandises, aux biens humanitaires d’entrer, ou à nos otages, aux otages individuels, de partir. (…) Mais je ne pense pas qu’il y aura un cessez-le-feu général.”

Netanyahu a poursuivi : “Je pense que cela entravera l’effort de guerre. Cela entravera nos efforts pour faire sortir nos otages, car la seule chose qui fonctionne sur ces criminels du Hamas est la pression militaire que nous exerçons.”

Muir a ensuite demandé à Netanyahu s’il y aurait une telle pause si le Hamas acceptait la libération des otages. Selon les responsables israéliens, 241 personnes sont détenues par le groupe militant.

“Il y aura un cessez-le-feu à cette fin”, a répondu Netanyahu.

Le conflit qui dure depuis un mois a tué plus de 10 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Ce nombre comprend 4 104 enfants. En Israël, plus de 1 400 personnes sont mortes et 6 900 ont été blessées, a indiqué le bureau du Premier ministre.

Un futur contrôle de Gaza ?

L’administration Biden marche sur la corde raide diplomatique en défendant le droit d’Israël à l’autodéfense contre le Hamas, mais tente également de réduire le nombre de morts civiles et envisage une voie à suivre pour les Palestiniens une fois le conflit terminé.

Muir, notant que Biden avait précédemment déclaré que ce serait une « erreur » de la part d’Israël d’occuper Gaza, a demandé à Netanyahu qui devrait gouverner le territoire une fois les combats terminés.

Le Premier ministre a indiqué qu’il pensait qu’Israël aurait un rôle à jouer pour une « durée indéterminée ». Le mois dernier, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a suggéré que la phase finale du processus consisterait à rompre « la responsabilité d’Israël dans la vie dans la bande de Gaza » et à établir une « nouvelle réalité de sécurité pour les citoyens d’Israël ».

“Ceux qui ne veulent pas continuer sur la voie du Hamas”, a déclaré Netanyahu à Muir. “Ce n’est certainement pas le cas – je pense qu’Israël aura, pour une période indéfinie, la responsabilité globale de la sécurité parce que nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas. Lorsque nous n’avons pas cette responsabilité en matière de sécurité, ce que nous avons C’est l’éruption de la terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’administration Biden était d’accord ou soutenait le point de vue de Netanyahu, Kirby a déclaré que les discussions sur l’avenir de Gaza étaient en cours et que rien n’avait été décidé.

“Ce que nous soutenons, c’est que le Hamas ne peut plus contrôler Gaza”, a déclaré Kirby. “Nous ne pouvons pas revenir au 6 octobre.

“Nous discutons avec nos homologues israéliens de ce à quoi devrait ressembler la gouvernance à Gaza après le conflit et je ne crois pas qu’aucune solution ait été trouvée dans un sens ou dans l’autre”, a poursuivi Kirby. “Qui va faire quoi et pendant combien de temps. C’est donc une discussion active que nous avons, non seulement avec Israël mais avec d’autres partenaires de la région, car clairement, quelle que soit l’apparence, cela ne peut pas ressembler à ce qu’il a fait. comme je l’ai dit le 6 octobre.