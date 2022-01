Netanyahu a menacé de me lancer « une armée de bots », selon le Premier ministre israélien

Naftali Bennett affirme que l’ancien Premier ministre a mis en garde contre sa « machine de propagande » alors que Bennett tentait de l’évincer

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré à Haaretz que son prédécesseur, Benjamin Netanyahu, avait menacé de déchaîner sa propagande « machine » contre lui. La menace présumée est venue lorsqu’il est devenu clair que Bennett formerait un gouvernement de coalition rival qui pousserait le chef de longue date du pouvoir.

L’incident s’est apparemment produit lors d’une réunion en mai dernier, un mois avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel. Décrivant la période comme la « mère de toutes les batailles », Bennett a déclaré au journal que Netanyahu avait proféré des menaces lorsqu’il « j’ai réalisé que je n’avais pas l’intention de le laisser entraîner Israël dans une cinquième élection. »

« Si je comprends bien ce que vous allez faire, vous devez savoir que je vais braquer toute ma machine sur vous, l’armée. » Bennett a cité Netanyahu comme un avertissement. Il a ajouté que l’ancien Premier ministre « démontré » comment il ferait « envoyer les drones » vers lui en faisant un mouvement de piqué d’avion avec son bras.

Il parlait de son armée de bots, les [online] groupes, ses gens à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre a développé lors d’entretiens avec d’autres médias israéliens, déclarant au site d’information Walla que Netanyahu avait « construit l’une des machines de propagande les plus efficaces de tous les temps » cette « invente des histoires à un rythme fou. » Il a donné comme exemple comment il a apparemment « j’ai découvert que ma mère est catholique » à travers une telle histoire.

« Il y a une machine ici qui produit du poison et de la haine… avec une station de radio et une station de télévision, des milliers de bots et des groupes qui inventent des trucs complètement faux [news] et diffusez-le sur les réseaux sociaux », Bennett a déclaré au média Ynet, ajoutant que « tout est au service d’un seul homme. »

Sa rencontre controversée avec Netanyahu a été le facteur déterminant de la décision de Bennett de passer dans le camp rival, a rapporté Haaretz. Bennett a dit au journal que cela lui avait fait « [realize] que tout reposait sur mes épaules » et a parlé de ne pas savoir « comment le pays sortirait » du cycle des élections et des gouvernements défaillants « si je n’ai pas pris la décision. »

Bennett a également accusé Netanyahu de « répandre le chaos, l’hystérie et le manque de foi » au gouvernement, a rapporté le Times of Israel, ajoutant que le Premier ministre a également affirmé avoir sauvé la nation de « tomber dans l’abîme ».

En réponse aux révélations, le parti Likud de Netanyahu a publié une déclaration accusant Bennett de « pris de panique » après avoir « échoué sur le coronavirus, l’économie et la sécurité. »