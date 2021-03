Et la direction de la pandémie de M. Netanyahu lui a apporté autant de critiques que d’éloges. Bien qu’il ait présidé à un déploiement réussi du vaccin, il a été accusé de faire de la politique avec d’autres aspects de la réponse à la pandémie. En janvier, il a résisté à l’octroi d’amendes beaucoup plus importantes aux personnes qui enfreignaient les mesures antivirus, une politique qui aurait affecté de manière disproportionnée les Israéliens ultra-orthodoxes. Les partis ultra-orthodoxes forment environ un quart de l’alliance de droite de M. Netanyahu, et il a besoin de leur soutien pour former une coalition.

Tous les regards se tournent maintenant vers M. Bennett, autrefois chef de cabinet de M. Netanyahu. Ancien entrepreneur de logiciels et ancien commando dans une unité d’élite de l’armée israélienne, M. Bennett a formé son propre parti de droite en 2011 et a depuis été ministre dans plusieurs précédents gouvernements de coalition dirigés par Netanyahu. Il s’oppose à la création d’un État palestinien et soutient l’annexion d’une grande partie de la Cisjordanie occupée.

L’élection met fin à deux années d’incertitude politique et de polarisation au cours desquelles Israël est passé d’élection en élection en élection, échouant à chaque fois à rétablir un gouvernement stable. L’impasse est en partie enracinée dans la nature du système électoral israélien, qui attribue les sièges parlementaires en fonction de la part des voix de chaque parti, ce qui permet aux petits partis d’entrer au Parlement et difficile pour les plus grands partis de former des gouvernements majoritaires.

