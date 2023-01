Netanyahu a donné le “feu vert” aux Israéliens pour tirer sur les Palestiniens

Au moins 32 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes ce mois-ci.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis d’accélérer les permis d’armes à feu pour les citoyens israéliens et d’intensifier les efforts pour collecter les « armes illégales ».

Les analystes disent que cette décision pourrait encore accroître la violence.

Une montée de la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est est à craindre suite aux plans du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visant à faciliter l’acquisition d’armes à feu par les Israéliens.

Samedi, Netanyahu a déclaré qu’il accélérerait les permis d’armes à feu pour les citoyens israéliens et qu’il intensifierait les efforts pour collecter des “armes illégales”.

Son bureau a également promis de nouvelles mesures pour « renforcer » les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée.

Les annonces ont été faites après une réunion du cabinet de sécurité de Netanyahu – rempli de politiciens extrémistes – au sujet de deux fusillades qui comprenaient une attaque à Jérusalem-Est occupée.

Sept personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade devant une synagogue de Jérusalem-Est.

Les tirs ont eu lieu vers la fin d’un mois d’affrontements croissants et font suite à un raid israélien dans la ville occupée de Jénine en Cisjordanie qui a tué neuf Palestiniens et à des échanges de tirs entre Israël et Gaza. Au total, les forces israéliennes ont tué 32 Palestiniens ce mois-ci.

LIRE | Les étudiantes afghanes ne sont pas autorisées à passer l’examen d’entrée à l’université – ministère taliban

Le nouveau gouvernement israélien, inauguré le mois dernier, est le plus à droite de l’histoire du pays et a suscité des craintes pour les Palestiniens vivant sous occupation militaire israélienne illégale en Cisjordanie et en Israël proprement dit, ainsi que pour les Israéliens de gauche.

Le nouveau gouvernement comprend le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui ont tous deux déclaré ouvertement leur intention d’étendre les colonies illégales en Cisjordanie occupée et l’annexion des terres palestiniennes, et sont connus pour leur incitation à la violence contre les Palestiniens.

Tous deux sont des colons vivant profondément à l’intérieur de la Cisjordanie occupée.

« Vous avez le ministre de la Sécurité nationale qui a dit très clairement qu’il croyait au meurtre de Palestiniens, vous avez un ministre des Finances qui a dit clairement que [Palestinians] ne sont ici que temporairement », a déclaré Diana Buttu, analyste basée à Haïfa, à Al Jazeera.

« Et vous avez aussi un Premier ministre qui dit clairement que les gens doivent être armés et qu’ils ne feront rien pour arrêter le massacre des Palestiniens. Vous pouvez voir que la recette est que de plus en plus de Palestiniens vont être tués.

Selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne, plus de 200 Palestiniens ont été tués en 2022. Les Nations Unies ont déclaré qu’il s’agissait de l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens en 16 ans.

Parmi les personnes tuées figurait la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Alors qu’elle faisait un reportage, elle a été abattue par les forces israéliennes d’une balle dans la tête lors d’un raid militaire dans la ville occupée de Jénine, en Cisjordanie, en mai.

Le mois dernier, Al Jazeera Media Network a soumis une demande officielle à la Cour pénale internationale (CPI) pour enquêter et poursuivre les responsables.

LIRE | Au moins 10 blessés dans une fusillade dans une synagogue de Jérusalem-Est : médecins, police

« Dans aucun de ces cas [of killed Palestinians] – pas une seule – y a-t-il eu une enquête ouverte qui a conduit à des accusations, pas même dans le cas de Shireen, probablement le meurtre le plus étudié que nous ayons jamais vu », a déclaré Buttu, ajoutant que dans plus de 90 % des attaques perpétrées par des colons contre des Palestiniens, “la police ne fait rien, l’armée ne fait rien, ils clôturent simplement le dossier, il n’y a pas d’accusations qui sont portées”.

Le rédacteur en chef diplomatique d’Al Jazeera, James Bays, qui rapporte depuis Jérusalem-Est occupée, a déclaré que les projets de Netanyahu d’approuver davantage de permis d’armes à feu pour les citoyens israéliens intervenaient alors que la police israélienne encourageait également ceux qui détenaient des permis existants à porter leurs armes.

“Alors que Netanyahu exhorte les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes, il met également plus d’armes entre ces mêmes mains”, a déclaré Bays, qui a poursuivi en décrivant les mesures comme une “punition collective” et “une violation manifeste du droit humain”. droits”.

Yara Hawari, chargée de mission politique au groupe de réflexion Shabaka, a déclaré à Al Jazeera que l’annonce est “une escalade inquiétante qui conduira sans aucun doute à davantage d’attaques et à davantage d’exécutions extrajudiciaires de Palestiniens”.

Hawari a dit :

Avec cette décision, Netanyahu donne le feu vert à tous les Israéliens pour infliger des violences aux Palestiniens en toute impunité.

Buttu a ajouté qu’Israël est déjà “armé jusqu’aux dents” et “tirer sur les Palestiniens est très courant”.

« Il n’est pas du tout rare de voir des colons israéliens se promener non seulement avec des armes de poing mais aussi avec des fusils d’assaut », a déclaré Buttu. « Il est assez courant que ce soit au centre commercial, dans le bus, dans le train, dans les lieux religieux de voir des gens porter des armes.

« Le problème ici, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’armer les gens. C’est que ce gouvernement a toujours donné le feu vert aux Israéliens pour aller de l’avant et tirer sur les Palestiniens », que ce soit au niveau de la police ou de l’armée, dit-elle.

Dans le cadre des mesures punitives contre les Palestiniens, Netanyahu a également déclaré que les maisons des assaillants présumés seraient scellées avant la démolition « afin d’exiger un prix supplémentaire de ceux qui soutiennent le terrorisme ».

Son bureau a déclaré que les prestations de sécurité sociale pour les familles des agresseurs seront également annulées.

Buttu a déclaré que le gouvernement “n’essaie pas seulement d’armer les gens, mais essaie d’obtenir des mesures punitives non seulement contre des individus, mais contre leurs familles”.

“Maintenant, c’est aussi faire un pas en avant, en essayant de les dépouiller de leur citoyenneté, en essayant de les dépouiller de tout droit national.”