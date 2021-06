Netanyahu a déjoué ses rivaux pendant des années. Voici ce qui a changé.

JÉRUSALEM — Naftali Bennett, le chef d’un parti politique d’extrême droite, s’est présenté devant les caméras de télévision et s’est engagé à ne jamais partager le pouvoir avec Yair Lapid, un centriste, et Mansour Abbas, un islamiste. C’était le 22 mars, la veille des quatrièmes élections israéliennes en deux ans.

Pourtant, tard dans la nuit de mercredi, 72 jours plus tard, il y avait M. Bennett, assis à côté de M. Abbas et de M. Lapid et signant un accord qui, en attendant un vote de confiance au Parlement plus tard ce mois-ci, verrait tous les trois s’unir dans le premier gouvernement depuis 2009 qui ne sera pas dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

À travers trois élections consécutives entre avril 2019 et mars 2020, M. Netanyahu les avait tous tenus à distance. Il n’a peut-être pas réussi à obtenir lui-même une majorité globale, mais il s’est accroché au pouvoir en exacerbant les divisions au sein de l’opposition idéologiquement diffuse d’Israël, garantissant qu’eux aussi ne parviendraient pas à construire une coalition majoritaire.

La question de savoir ce qui a changé depuis une quatrième élection non concluante en mars – et pourquoi – a plusieurs réponses, à la fois systémiques et circonstancielles.