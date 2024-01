Netanyahu a déclaré à Biden lors d’un appel téléphonique privé qu’il n’excluait pas la possibilité d’un État palestinien sous quelque forme que ce soit.

Washington

CNN

—



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a expliqué au président Joe Biden lors d’un appel téléphonique vendredi que les commentaires publics qu’il avait faits la veille – dans lesquels il semblait rejeter l’idée de créer un État palestinien – n’étaient pas destinés à empêcher ce résultat sous quelque forme que ce soit, a déclaré à CNN une personne proche de la conversation.

Biden et Netanyahu ont discuté des attributs possibles d’un futur État palestinien qui devrait finalement être négocié, a ajouté la personne, qualifiant la conversation de « sérieuse » et de « détaillée ».

Les responsables de l’administration Biden ont récemment engagé des discussions sur un futur État palestinien démilitarisé, une idée que le président trouve « intrigante », a déclaré la personne.

Biden connaît certainement les idées d’un État palestinien démilitarisé ou doté d’une force militaire considérablement limitée qui ont été discutées au fil des années, a déclaré un responsable de l’administration. Et celles-ci font partie des écoles de pensée qui éclairent la pensée du président alors qu’il milite en faveur d’une solution à deux États avec une garantie de sécurité pour Israël, a ajouté le responsable.

CNN a contacté le bureau du Premier ministre pour obtenir ses commentaires.

Quelques heures après avoir raccroché au téléphone avec Netanyahu, Biden a fait référence à cette possibilité lors d’un entretien avec des journalistes à la Maison Blanche, affirmant qu’il pensait « qu’il existe un certain nombre de types de solutions à deux États ».

« Il existe un certain nombre de pays membres de l’ONU qui… n’ont pas leur propre armée ; un certain nombre d’États ont des limites, et je pense donc qu’il existe des moyens par lesquels cela peut fonctionner », a déclaré Biden.

Il ne savait pas exactement comment il y parviendrait.

“Je vous ferai savoir quand il sera d’accord”, a déclaré Biden aux journalistes.

Le manque de certitude n’a fait que souligner le défi auquel Biden est confronté alors qu’il tente de faire pression sur Netanyahu pour qu’il adopte une nouvelle approche du champ de bataille et planifie l’avenir de Gaza, mais il se heurte à une résistance et à des désaccords ouverts.

Biden et Netanyahu restent publiquement en désaccord sur la question fondamentale de ce qui arrivera à Gaza une fois la guerre Israël-Hamas conclut, malgré les efforts américains intenses au cours des derniers mois pour engager les responsables en Israël et dans la région au sens large sur un plan qui, espèrent-ils, pourra enfin résoudre ce conflit qui dure depuis des décennies.

Biden et ses hauts responsables – dont le secrétaire d’État Antony Blinken, qui visité Israël et la région la semaine dernière – ont déclaré que la création d’un État palestinien offrant des garanties pour la sécurité d’Israël était le seul moyen d’apporter enfin la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Netanyahu a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse qu’il avait rejeté ces appels, arguant qu’une telle mesure irait à l’encontre de la sécurité d’Israël.

« Dans tout accord futur… Israël a besoin d’un contrôle sécuritaire de tous les territoires à l’ouest de la Jordanie. Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté (palestinienne). Que pouvez-vous faire?” a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, interrogé sur les informations selon lesquelles il aurait déclaré aux responsables américains qu’il s’opposait à l’idée de la souveraineté palestinienne.

La manière dont les deux dirigeants combleront cet écart reste une question qui, selon les collaborateurs de Biden, ne sera pas résolue rapidement. Selon Biden, cependant, la perspective d’un État palestinien démilitarisé constitue une ouverture.

L’un des dirigeants arabes qui a récemment discuté publiquement de l’idée d’un État palestinien démilitarisé est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

« Nous avons dit que nous étions prêts à ce que cet État soit démilitarisé, et qu’il puisse également y avoir des garanties de forces, qu’il s’agisse des forces de l’OTAN, des Nations Unies ou des forces arabes ou américaines, jusqu’à ce que nous parvenions à la sécurité des deux États, l’État palestinien naissant et l’État israélien », a déclaré Sissi lors d’une conférence de presse en novembre.

Biden a également déclaré aux journalistes vendredi que « s’il choisissait la bonne solution », il pensait que son homologue israélien finirait par accepter une solution à deux États.

L’appel téléphonique de Biden avec Netanyahu vendredi était le premier depuis près d’un mois et a duré environ 40 minutes. Cela n’a débouché sur aucun nouvel accord sur l’avenir de Gaza ou sur la trajectoire du conflit là-bas, selon les communiqués de la Maison Blanche.

Lors de l’appel téléphonique, Biden « a réitéré sa ferme conviction dans la viabilité d’une solution à deux États – sachant bien sûr que nous n’y arriverons pas demain », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, à la suite de l’appel.

Biden et Netanyahu, qui se connaissent depuis plus de quatre décennies, se sont souvent retrouvés en désaccord, à la fois avant et après les attaques du Hamas du 7 octobre. Biden a déploré la coalition gouvernementale d’extrême droite de Netanyahu et a déclaré le mois dernier aux donateurs que la situation politique difficile de son homologue rendait difficile au Premier ministre de modifier son approche à l’égard de Gaza.

En privé, des responsables américains ont déclaré qu’ils considéraient la dernière déclaration de Netanyahu comme étant tout aussi politiquement motivée, car il se trouve sous une pression intense en Israël à cause des attaques du 7 octobre, de l’incapacité d’obtenir la libération d’otages supplémentaires détenus par le Hamas et d’une stratégie incertaine à Gaza.

Des divisions au sein de la société israélienne et même au sein du cabinet de guerre de Netanyahu sont apparues vendredi à propos de la stratégie du Premier ministre, augmentant ainsi la pression sur le gouvernement de Netanyahu. Les membres des familles des otages et leurs partisans ont bloqué vendredi une autoroute à Tel Aviv, appelant le gouvernement israélien et la communauté internationale à faire davantage pour aider à garantir la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza.

Et dans une interview télévisée, le ministre israélien de la Guerre, Gadi Eisenkot, a exhorté les dirigeants du pays à mieux définir la trajectoire de la guerre à Gaza et a déclaré qu’un cessez-le-feu plus long était le seul moyen d’assurer la libération d’otages supplémentaires. Il a déclaré qu’Israël avait besoin de nouvelles élections dans un contexte d’érosion de la confiance du public dans le leadership de Netanyahu.

« Nous devons aller aux urnes et organiser des élections dans les prochains mois, afin de renouveler la confiance car actuellement il n’y en a pas », a déclaré Eisenkot à la chaîne de télévision israélienne Channel 12 lors d’une interview jeudi soir. « L’État d’Israël est une démocratie et doit se demander, après un événement aussi grave, comment aller de l’avant avec une direction responsable d’un échec aussi absolu ?

La politique actuelle d’Israël a longtemps frustré Biden, qui a désigné les membres les plus à droite du gouvernement de Netanyahu comme faisant obstacle à une solution à deux États.

Pourtant, les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le président restait catégorique sur le fait qu’il était préférable d’exprimer ses divergences avec son homologue en coulisses plutôt qu’en public. Biden a offert à son homologue israélien et au peuple israélien son soutien indéfectible immédiatement après l’attaque du 7 octobre, allant même jusqu’à se rendre dans la zone de guerre pour montrer ce qu’il a dit être son soutien sans équivoque et celui des États-Unis à leur allié.

Mais ce soutien total est devenu de plus en plus controversé et de moins en moins tenable à mesure que la campagne de frappes aériennes massives d’Israël – suivie d’une incursion terrestre – a fait des dizaines de milliers de victimes civiles à Gaza.

Alors même que l’opinion publique commençait à changer sous les pieds de Biden, avec des sondages montrant son soutien parmi les jeunes électeurs et les Arabes américains en perte de vitesse, de hauts responsables américains ont insisté sur le fait qu’ils s’en tiendraient à la stratégie consistant à conseiller discrètement – ​​et parfois à critiquer – Israël dans la guerre. L’administration ne croyait tout simplement pas que faire honte publiquement à Netanyahu et à son gouvernement, ainsi qu’à leurs décisions de guerre, serait constructif.

Les commentaires les plus récents de Netanyahu semblent contraster avec cette approche, permettant aux divisions entre les États-Unis et Israël de se manifester au grand jour.

Vendredi, de hauts responsables de l’administration ont cherché à minimiser le rejet le plus récent de Netanyahu de l’idée d’un État palestinien, insistant sur le fait qu’il l’avait dit publiquement dans le passé. Kirby a déclaré que Biden n’était guère « pollyaniste » quant aux perspectives de parvenir à une solution à deux États.

« Il comprend combien c’est difficile », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard : « Nous n’allons pas être d’accord sur tout. Nous l’avons dit, et les bons amis et alliés peuvent avoir ce genre de discussions franches et franches, et nous le faisons.

Ce titre et cette histoire ont été mis à jour avec des rapports supplémentaires.