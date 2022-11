‘N’était-il pas censé mourir maintenant ?’ Remarque sarcastique d’Elon Musk aux trolls “doutant” de lui

Qu’est-ce qui se passe sur Twitter, reste sur Twitter ? Peut-être que non! Le lendemain du jour où Elon Musk a pris le contrôle du site de micro-blogging, il est devenu un sujet de discussion brûlant parmi les gens. Tout le mérite revient au nombre de changements survenus à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise après le rachat de Musk. Ayant reçu des réactions négatives de la part des utilisateurs de médias sociaux en raison des licenciements massifs et de sa décision de facturer 8 $ aux utilisateurs de Twitter pour obtenir leurs comptes vérifiés ou «cochés bleus». Certains ont même prédit que la plate-forme de médias sociaux ne resterait pas longtemps après son rachat controversé. Pendant ce temps, Musk s’est rendu sur “son” Twitter pour se moquer des trolleurs qui ont parlé de la disparition prochaine du site.

“Twitter n’était-il pas censé mourir maintenant ou quelque chose comme ça ?”, a demandé le propriétaire de Tesla mercredi. Il a ri, “Peut-être que nous sommes allés au paradis/en enfer et que nous ne le savons pas”.

Twitter n’était-il pas censé mourir maintenant ou quelque chose comme ça… ?— Elon Musk (@elonmusk) 23 novembre 2022

« Non, cela prendra quelques mois. Vous avez perdu ⅓ de vos 100 meilleurs annonceurs et votre base de code n’est pas maintenue”, a commenté un utilisateur. “C’est drôle, car au moins 1 million de personnes ont afflué vers Hive ces derniers jours”, a tweeté un autre. Certains utilisateurs ont également lancé un memefest comme d’habitude et vous devez absolument y jeter un œil !

Non, cela prendra quelques mois. Vous avez perdu 1/3 de vos 100 meilleurs annonceurs et votre base de code n’est pas maintenue.— Emily Mason (@EmilyMason1192) 23 novembre 2022

En attendant, ce n’est pas la première fois que Musk s’adresse aux détracteurs qui ont critiqué la plateforme suite aux modifications apportées après son arrivée dans l’entreprise. La veille, le chef de Twitter a demandé à tous les “moniteurs de la salle des juges” de rester à l’écart du site de blogs. Ses remarques sarcastiques se sont conclues par un Tweet « Namasté » qu’il a mis fin à la conversation avec un emoji de mains jointes.

J’espère que tous les moniteurs de Judgy Hall resteront sur d’autres plates-formes – s’il vous plaît, je vous en supplie – Elon Musk (@elonmusk) 21 novembre 2022

Ainsi, le hashtag #RIPTwitter a été une fois de plus opposé par Musk, qui pense que Twitter grandit certainement sous lui et ne va pas mourir comme prévu par les “critiques”. Plus tôt, il a ignoré la tendance en se moquant des trolleurs et en tweetant “Twitter est ALIVE”.

