.NET 9 Release Candidate 1 : Version finale avec des mises à jour sur l’ensemble du framework

La semaine dernière, Microsoft a publié le premier candidat à la libération pour le prochain framework .NET 9, qui comprend une gamme de mises à jour de ses principaux composants, tels que .NET Runtime, SDK, bibliothèques, C# et des frameworks comme ASP.NET Core et .NET MAUI.

Concernant les bibliothèques .NET, de nouvelles API ont été ajoutées à Options de ClientWebSocket et Options de création de WebSocketpermettant aux développeurs de configurer des pings WebSocket et de mettre fin automatiquement aux connexions si aucune réponse n’est reçue dans un délai spécifié.

En plus, nouveaux types—Options de compression ZLib et Options de compression Brotli— ont été introduits, offrant un contrôle plus détaillé des niveaux et des stratégies de compression. Ces ajouts offrent une plus grande flexibilité par rapport aux versions précédentes Niveau de compression option.

Pour les utilisateurs travaillant avec Archives TARs, la propriété publique Décalage des données a été introduit dans Système.Formats.Tar.TarEntry permet d’accéder à la position des données dans le flux englobant. Cela fournit l’emplacement du premier octet de données de l’entrée dans le flux d’archive, ce qui facilite la gestion des fichiers TAR volumineux, y compris les fonctionnalités d’accès simultané.

À partir de cette version, les événements LogLevel.Trace générés par Fabrique de clients HTTP exclura désormais les valeurs d’en-tête par défaut. Cependant, les développeurs peuvent enregistrer des valeurs d’en-tête spécifiques à l’aide de En-têtes de journalisation RedactLogged Méthode d’assistance, améliorant la confidentialité et la sécurité.

De plus, le nouveau commandement historique de la charge de travail dotnet a été introduit. Comme expliqué, cette commande suit l’historique des installations ou des modifications de charges de travail au sein d’une installation .NET SDK, offrant un aperçu des changements de version de charge de travail au fil du temps. Elle est destinée à aider les utilisateurs à gérer les versions de charge de travail plus efficacement, comme indiqué, de manière similaire à la fonctionnalité reflog de Git.

La version candidate introduit également des mises à jour d’ASP.NET Core, telles qu’un garder en vie délai d’expiration pour les WebSockets, prise en charge des services Keyed DI dans le middleware et améliorations du traçage distribué SignalR, visant à améliorer les performances et à simplifier les flux de travail de développement.

Les lecteurs intéressés peuvent en savoir plus sur les mises à jour d’ASP.NET Core RC1 dans le dernier article d’actualité détaillé d’InfoQ.

En ce qui concerne .NET MAUI, la version se concentre sur la résolution des problèmes et la stabilisation de la plateforme en prévision de la version de disponibilité générale (GA). Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve Alignement de texte horizontal. Justifierqui fournit des options d’alignement de texte supplémentaires pour les étiquettes. En outre, des mises à jour de Vue Web hybride sont inclus, avec un guide pour les développeurs effectuant une mise à niveau de .NET 9 Preview 7 vers RC1, en particulier sur Appeler des méthodes JavaScript à partir de C#.

Notez que .NET pour Android et iOS dans cette version se concentre principalement sur les améliorations de la qualité, car comme indiqué, cette version nécessite Xcode 15.4 pour la création d’applications.

Enfin, en examinant la discussion communautaire sur cette version, une conversation intéressante a clarifié que le Écoute générique du compteur hors processus La fonctionnalité est une nouvelle fonctionnalité qui n’était pas disponible auparavant dans les scénarios en cours ou hors processus.

Tarek Mahmoud Sayedcollaborateur sur le projet .NET, a écrit ce qui suit :

La prise en charge des caractères génériques est la nouvelle fonctionnalité qui n’était pas prise en charge dans le processus ou hors processus. L’exemple montrant le processus en cours est juste pour simplifier la présentation à l’aide du caractère générique. Vous pouvez toujours écouter hors processus et exploiter la fonctionnalité de caractère générique. Nous travaillons à la création d’outils de diagnostic comme dotnet monitor pour exploiter également cette fonctionnalité. Faites-moi savoir s’il y a encore quelque chose qui n’est pas clair et je serai heureux de clarifier davantage.

Les lecteurs intéressés peuvent trouver plus d’informations sur cette version dans le document officiel Notes de version. Enfin, le .NET 9 Release Candidate 1 télécharger est disponible pour Linux, macOS et Windows.