Nestor Cortes des Yankees voulait le ballon. Et tout ce qui est venu avec

LOS ANGELES – Il avait déjà ressenti une sensation de solitude et d’humilité. C’est arrivé il y a trois ans, un jeudi soir de mai. devant 2 135 témoins à Rochester, New York Tu ferais mieux de croire que Nestor Cortes se souvient de la dernière fois qu’il a quitté le terrain après que quelqu’un l’ait battu avec un home run.

« Bien sûr – Luis García des Nationals, en Triple A », a déclaré Cortes vendredi soir, après que des millions d’autres l’aient vu recommencer. « Tu ne les oublies pas. »

Depuis, Cortes a parcouru un long chemin. Quatorze mois après cette morne nuit à Rochester, Cortes était ici au Dodger Stadium, le toast du All-Star Game pour les Yankees de New York. Il je portais un écouteur et un microphone tout en lançant, en faisant des embardées et en se balançant pour le public national. Choix de 36e ronde à sa 10e saison professionnelle, Cortes était arrivé.

Vendredi, il est revenu au monticule de Chavez Ravine à la 10e manche avec le premier match des World Series en jeu. Son premier lancer a mis à la retraite le grand Shohei Ohtani. Son deuxième, contre Freddie Freeman, est devenu le premier grand chelem à terminer un match des World Series par une victoire 6-3 des Dodgers de Los Angeles.

C’est un sentiment inconnu pour Cortes. Peu de temps après cette sortie à Rochester, il a laissé l’enclos des releveurs derrière lui. Il a effectué 70 départs au cours des trois dernières saisons, avec une seule apparition en relève. Pourtant, il était là dans le premier match, lançant des manches supplémentaires pour la première fois de sa carrière dans les ligues majeures – et lançant n’importe lequel manche pour la première fois en 37 jours.

Une tension aux fléchisseurs du coude gauche a écarté Cortes après son départ à Seattle le 18 septembre. Il n’était plus sur la liste de la série de division et a tenté de se frayer un chemin lorsqu’une blessure lui a ouvert une place lors de l’ALCS. Il n’était pas prêt à ce moment-là, mais il était fort vendredi.

« Je me sentais mieux que prévu, pour être honnête », a déclaré Cortes. « Lancer l’enclos des releveurs, c’était vraiment encourageant avant qu’ils ne fassent appel à mon nom. Et une fois arrivé, j’avais toute la confiance du monde.

Lors d’une séance d’entraînement à New York avant les World Series, Cortes avait expliqué son état d’esprit alors qu’il tentait de reconstruire son coude. Il risquerait sa santé pour un championnat.

« Nous avons évalué les conséquences que cela pourrait entraîner », a alors déclaré Cortes. « Mais si j’ai une bague et ensuite un an de congé du baseball, qu’il en soit ainsi. »

#MLBMaintenant discute du potentiel des Yankees d’avoir Nestor Cortes sur leur liste des World Series, suite à une blessure au coude qui l’a mis à l’écart depuis le 18 septembre. pic.twitter.com/ue5qYMGAJR – MLB maintenant (@MLBNow) 23 octobre 2024

C’était une attitude noble qui en disait long sur la compétitivité de Cortés. Il est éligible à l’arbitrage salarial après la saison et devrait recevoir une grosse augmentation de 3,95 millions de dollars. L’agence libre attend après 2025, et se blesser lors des World Series limiterait sa capacité de gain. Il voulait que ses coéquipiers connaissent ses priorités.

« Je l’ai dit à cause des gars ici, les 26, 28, 30 gars qui ont été ici tout au long des séries éliminatoires et du personnel d’entraîneurs et du front office », a déclaré Cortes vendredi. «Je veux dire, ils m’ont montré un soutien incroyable lorsque je suis entré en IL. Et l’objectif principal ici est de gagner. Si je n’étais pas assez prêt et en assez bonne santé, je ne l’aurais pas fait et ils ne me l’auraient pas permis.

Vendredi, avec un retrait, deux et une avance d’un point au 10e, Aaron Boone a choisi Cortes plutôt qu’un autre gaucher, Tim Hill, pour affronter Ohtani. (La logique : Hill est un spécialiste du ballon au sol et Ohtani pourrait battre un double jeu.) Tout était mis en place pour qu’Ohtani, le showman ultime du sport, réalise son plus grand exploit à ce jour.

Chacun des 52 394 supporters du Dodger Stadium pensait la même chose. Cortés en était bien conscient.

« Je sais que tout le monde est concentré sur Ohtani, Ohtani, Ohtani – et nous le sortons », a déclaré Cortes. « Mais Freeman est aussi un très bon frappeur. »

Cortes a lancé une balle rapide haute et intérieure à 92 mph à Ohtani, qui l’a coupée sur la ligne du champ gauche. Alex Verdugo l’a attrapé, tombant dans les tribunes du champ gauche. Les coureurs ont avancé, Mookie Betts a fait une marche intentionnelle et Freeman a fait un pas en avant.

Le plan, a expliqué Cortes, était de lancer le même lancer que celui utilisé sur Ohtani. Mais il a raté sa cible, devina-t-il, de deux ou trois pouces.

« Je sais que (Freeman) allait être agressif », a déclaré Cortes. «Je voulais que ce soit plus élevé pour cette raison. Je ne l’ai tout simplement pas arrivé sur place. D’emblée, ça avait l’air bien, mais je ne l’ai tout simplement pas atteint assez haut.

Et ainsi Cortes s’est éloigné pendant que Freeman trottait, traçant le même chemin jusqu’à l’abri du premier but que Dennis Eckersley d’Oakland l’avait fait en 1988, également lors d’un match d’ouverture des World Series au Dodger Stadium, également à 20 h 37, heure du Pacifique.

Il est vrai que Freeman n’était pas aussi limité que Kirk Gibson, qui s’est frayé un chemin dans l’histoire des World Series à cette époque. Et Cortes, bien sûr, est pas aussi accompli qu’Eckersley. Les éléments ne s’alignaient donc pas précisément.

Mais passer de la victoire à la défaite sur un circuit final des World Series ne s’est produit qu’une seule fois depuis 1988, lorsque Joe Carter je les ai tous touchés contre Mitch Williams pour remporter le titre pour Toronto en 1993. Tous les autres joueurs de la Série mondiale depuis lors (Chad Curtis, Derek Jeter, Alex Gonzalez, Scott Podsednik, David Freese, Max Muncy et Adolis García) sont arrivés avec un score à égalité.

Ses coéquipiers, naturellement, ont soutenu Cortes après que Freeman l’ait placé au panthéon des temps forts d’octobre. Aaron Judge a déclaré qu’il avait toujours confiance en Cortes. Verdugo a qualifié Cortes de « grand lanceur » sur lequel il parierait à nouveau. Giancarlo Stanton a déclaré que Cortes n’avait pas lancé un mauvais lancer.

« Il va toujours nous aider à gagner quand il en aura l’occasion », a déclaré Stanton. « Donc ce n’est pas la fin pour lui. »

Il y a trois ans, Cortes était beaucoup plus proche de la fin qu’aujourd’hui. Il n’aurait jamais pu s’attendre, à Rochester, à lancer à la fin d’une Hollywood World Series. Il a savouré l’opportunité, connaissant les risques. Pitcher vaut mieux regarder à chaque fois.

« C’est un peu plus angoissant quand vous savez que vous ne pouvez rien faire pour l’équipe, subvenir aux besoins de l’équipe et l’aider de quelque manière que ce soit », a déclaré Cortes, ajoutant plus tard : « Je veux dire, vous n’avez aucun contrôle sur ce qui se passe dans le jeu. Et à ce moment-là, j’avais le contrôle de ce que je faisais. Evidemment, avec l’ampleur du jeu, vous êtes en train de parcourir le scénario et vous voulez faire un bon pitch. Mais je me sentais vraiment à l’aise là-bas.

Lorsque Freeman a changé cela d’un seul coup féroce, Cortes ne s’est pas attardé. Il s’est retiré au club-house, a vérifié la vidéo du circuit et a fait son entraînement habituel d’après-match. Il avait l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe, a-t-il dit, mais il ne s’apitoyerait pas sur son sort.

Cortes voulait le ballon, et tout ce qui allait avec.

« C’est de cela qu’est fait le rêve », a-t-il déclaré. « Vous grandissez en jouant au baseball, en regardant le baseball et en vivant pour octobre. Et nous sommes là maintenant.

