PALM SPRINGS, Californie – Les responsables de l’eau de Californie ont publié vendredi un projet d’ordonnance demandant à Nestlé de « cesser et de s’abstenir » de prendre une grande partie des millions de gallons d’eau qu’elle évacue de la forêt nationale de San Bernardino pour la vendre sous la marque Arrowhead.

L’ordonnance, qui doit être approuvée par le California Water Resources Control Board, met fin à des années de sondages réglementaires et à un tollé public sur le pipeline d’eau de la société dans les montagnes de San Bernardino, où les opposants affirment que le siphonnage de l’eau nuit à Strawberry Creek, alimenté par une source, et le la faune qui en dépend.

L’utilisation par Nestlé de l’eau de la forêt nationale à 70 miles à l’est de Los Angeles a suscité l’opposition et les protestations des habitants de la région – et un procès intenté par des groupes environnementaux –après une enquête menée en 2015 par The Palm Springs Desert Sun, qui fait partie du réseau USA TODAY, a révélé que le US Forest Service permettait à l’entreprise de canaliser l’eau de la forêt nationale en utilisant un permis avec une date d’expiration de 1988, et sans examen de la impacts environnementaux lors de la dernière grave sécheresse de l’État.

Les responsables de l’eau de l’État ont ouvert une enquête sur les droits de l’eau de Nestlé en 2015. En 2017, ils ont averti le géant de l’embouteillage d’eau qu’il pourrait ne pas détenir de droits sur une grande partie de l’eau qu’ils prennent. Nestlé a contesté ces conclusions à l’époque et a promis vendredi de combattre l’ordre recommandé.

Avec une autre sécheresse potentielle qui se profile dans toute la Californie, les responsables de l’Office des eaux ont présenté vendredi leur argumentation selon laquelle Nestlé devait réduire considérablement ses retraits, et ont déclaré que la question «nécessitait une attention immédiate de Nestlé».

«Il est préoccupant que ces détournements se poursuivent malgré les recommandations du rapport initial, et alors que l’État se dirige vers une deuxième année sèche», a déclaré Julé Rizzardo, directeur adjoint adjoint de la Division des droits de l’eau. «L’État utilisera son autorité d’application pour protéger l’eau et d’autres ressources naturelles alors que nous intensifions nos efforts pour renforcer la résilience de la Californie à la sécheresse.»

Le service forestier, qui a délivré un nouveau permis de trois ans en 2018, a déclaré qu’il pourrait être invalide si le conseil d’État rendait son ordonnance.

« Le permis actuel et les futurs permis exigent que le titulaire se conforme à la loi de l’État, y compris ses droits sur l’eau. Sinon, le titulaire viole le permis », a déclaré le porte-parole de la forêt nationale de San Bernardino, Zachary Behrens, dans un e-mail.

Le personnel de l’État a déclaré que leur enquête avait révélé de multiples violations et que si l’ordonnance était adoptée, la société devrait «limiter les détournements des cours d’eau de surface vers son droit d’eau d’avant 1914 de 7,26 acres-pieds par an» et soumettre des rapports de surveillance annuels.

«Alors que Nestlé peut être en mesure de revendiquer une base valide de droit à de l’eau dans Strawberry Canyon, une partie importante de l’eau actuellement détournée par Nestlé semble être détournée sans une base valable de droit», ont déclaré les responsables de l’office des eaux dans le neuf. lettre d’une page aux représentants de Nestlé Waters Amérique du Nord.

Si la commande est finalisée, l’entreprise pourrait légalement faire face à des amendes comprises entre 500 $ et 1000 $ par jour pour chaque jour où elle continue de prendre de l’eau depuis la fin de 2017, lorsque le premier rapport d’avertissement a été envoyé, ou continue de prendre de l’eau après la publication de l’ordre, a déclaré une porte-parole de l’Office des eaux.

Pour l’instant, aucune sanction n’a été imposée.

« Nous n’avons pas émis de sanction pécuniaire parce que la priorité immédiate est de mettre Nestlé en conformité par le biais de l’ordonnance de cesser et de s’abstenir », a déclaré la porte-parole du Water Board, Ailene Voisin. « L’ordonnance n’empêche pas le Conseil de poursuivre des sanctions futures pour violations. »

Quelle est la prochaine étape pour Nestlé ou son successeur

L’entreprise dispose de 20 jours pour faire appel. L’annonce faite par les régulateurs d’État intervient deux mois après que Nestlé, basée en Suisse, a annoncé qu’elle vendait ses marques régionales d’eau de source aux États-Unis et au Canada, y compris Arrowhead, aux sociétés de capital-investissement One Rock Capital Partners et Metropoulos & Co. pour 4,3 milliards de dollars.

«Nous ne prévoyons pas que la vente de Nestle Waters Amérique du Nord affectera les mesures d’application de la loi à l’avenir», a déclaré Rizzardo. «Bien que la propriété de la société mère de Nestlé ait changé, nous croyons comprendre que ses opérations et sa gestion quotidiennes n’ont pas changé.»

Les nouveaux propriétaires ont annoncé ce mois-ci que la société anciennement connue sous le nom de Nestlé Waters North America opérerait sous le nom de BlueTriton Brands.

En réponse aux questions de The Desert Sun, un porte-parole de BlueTriton a déclaré dans un e-mail que les résultats contenaient des erreurs majeures et que la société les combattrait vigoureusement.

«Nous sommes déçus de la recommandation du personnel du Conseil national de contrôle des ressources en eau concernant nos droits sur l’eau à Strawberry Canyon. Le rapport du personnel et le projet d’ordonnance de cesser et de s’abstenir, qui fait partie du processus d’enquête normal, se trompent. respect de plusieurs conclusions hydrologiques et juridiques critiques. «

La déclaration a déclaré que les résultats « sont contraires à la loi californienne sur les droits de l’eau et s’écartent de la pratique et du précédent de longue date (de l’Office national des eaux). Nous estimons qu’ils n’ont pas correctement pris en compte les nombreuses informations et données que nous leur avons fournies. «

BlueTriton poursuivra toutes les options juridiques disponibles pour corriger la « mauvaise interprétation de la loi californienne sur l’eau », a déclaré le porte-parole, ajoutant qu’ils se conformeraient à toute décision finale.

Précédemment:Embouteillage d’eau sans contrôle

« J’espère que l’écosystème de Strawberry Creek pourra être restauré »

Les opposants à l’opération d’embouteillage d’eau se sont déclarés satisfaits de la décision. Amanda Frye, qui a effectué des recherches et fourni au personnel de l’État de nombreux documents sur l’histoire des droits à l’eau, remontant à plus d’un siècle, réclame depuis des années la fermeture du pipeline.

«J’espère que l’écosystème de Strawberry Creek pourra être restauré dans la forêt nationale américaine de San Bernardino», a déclaré Frye.

D’autres étaient d’accord.

«L’enquête du Water Board confirme ce que nous croyons depuis le début: Nestlé / Blue Triton prend l’eau du public depuis des décennies sans droit valable», a déclaré Michael O’Heaney, directeur exécutif de Story of Stuff, qui avait déposé plaintes et a exhorté les responsables de l’État aussi récemment qu’en février à parvenir à une conclusion après l’annonce de la vente par Nestlé.

«Quelle meilleure façon de tourner la page sur la réputation négative bien méritée de Nestlé qu’en admettant que c’est la fin du pipeline proverbial», a déclaré O’Heaney.

Le personnel de l’Office des eaux a reconnu l’apport public «extraordinaire» qu’il a reçu et son impact.

«Cette enquête fournit un exemple clair du rôle vital que jouent les Californiens dans la protection de nos ressources en eau», a déclaré Victor Vasquez, ingénieur principal à la Division des droits de l’eau. «Nous ne saurions trop insister sur l’importance de l’engagement du public sur les questions de contrôle de l’eau, en particulier compte tenu des conditions actuelles.»

Avant la récente vente, Nestlé Waters North America était la plus grande société d’eau embouteillée aux États-Unis. Le Service forestier facture à Nestlé des frais de permis de 2 100 $ par an, mais il n’y a pas de frais pour l’eau.

Permis de canalisation d’eau:Nestlé utilise toujours l’eau des forêts nationales pour son label Arrowhead

Les prochaines étapes

Le projet de décret n’a pas encore été programmé pour un vote par l’Office national des eaux, a déclaré Voisin, le porte-parole de l’agence.

« Si Nestlé demande une audience, cette affaire sera probablement d’abord entendue par le bureau des audiences administratives du State Water Board », a déclaré Voisin dans un e-mail. «Si le Bureau des audiences administratives accepte, après avoir entendu les preuves présentées par toutes les parties, il proposera alors une ordonnance de cesser et de s’abstenir à l’Office national des eaux pour adoption.»

Si le conseil d’administration adopte l’ordre, il deviendra définitif, a déclaré Voisin, et la société devrait cesser de prendre une grande partie de l’eau.

Nestlé collecte l’eau à l’aide d’un système de 10 forages alimentés par gravité et de deux tunnels d’eau forés profondément dans le flanc de la montagne. L’eau s’écoule vers le bas à travers un pipeline en acier de 4,5 miles jusqu’à un réservoir en bordure de route, où elle est pompée dans des camions-citernes et transportée vers une usine d’embouteillage.

Les archives montrent que 68 millions de gallons ont transité par le pipeline en 2019, et environ 58 millions de gallons ont transité par le pipeline l’année dernière.

La bataille concernant l’opération de Nestlé dans les montagnes de San Bernardino est l’un des nombreux combats que les opposants ont menés à travers le pays – dans des États tels que l’Oregon, le Michigan et la Pennsylvanie – pour essayer d’empêcher l’entreprise de siphonner l’eau des sources et des aquifères.

Suivez les journalistes Janet Wilson et Ian James sur Twitter: @ janetwilson66, @ByIanJames

