Nest WiFi Pro 6E est officiel, à partir de 199 $

Google a annoncé aujourd’hui son système WiFi (enfin) mis à niveau, le Nest Wi-Fi Pro 6E. Censé apporter des connexions de qualité à tous vos appareils avec une connectivité tri-bande, le nouveau Nest WiFi Pro 6E est également là pour agir comme un hub pour les appareils domestiques intelligents, avec le support Matter intégré pour chaque lancement.

Le Nest WiFi Pro 6E fournit le WiFi 802.11ax avec des vitesses AXE5400 (ou jusqu’à 5,4 Gbps combinés sur les 3 bandes). Le 6E signifie ici que vous disposez de connexions standard de 2,4 GHz et 5 GHz, ainsi que d’une nouvelle bande de 6 GHz pour vous aider à répartir la charge de votre réseau domestique. En théorie, cette troisième bande permet de rendre un routeur 6E comme ce nouveau Nest WiFi Pro jusqu’à deux fois plus rapide qu’un routeur WiFi 6.

Le nouveau routeur de Google est alimenté par un processeur double cœur avec 1 Go de RAM et 4 Go de stockage, dispose d’un cryptage WPA3 avec mises à jour logicielles automatiques, de deux (2) ports Ethernet 1 Gbit/s et Bluetooth LE. Avec l’intelligence intégrée, cette nouvelle unité Nest WiFi essaiera d’optimiser automatiquement votre réseau pour le maintenir rapide, tentera de diagnostiquer et de résoudre les problèmes par elle-même, et encore une fois, agira comme un hub pour les appareils domestiques intelligents.

Pour la couverture, un seul Nest WiFi Pro 6E couvre jusqu’à 2200 pieds carrés, mais vous pouvez évidemment augmenter cela en ajoutant des unités supplémentaires. Un pack de 2, par exemple, couvre 4400 pieds carrés.

Au cas où vous vous poseriez la question, non, le nouveau Nest WiFi Pro 6E ne fonctionne pas avec les anciennes unités Nest WiFi ou Google WiFi. Vous ne pouvez pas combiner cela avec ceux que vous possédez déjà. Si vous voulez la nouvelle expérience “Pro”, vous devrez tout mettre à niveau.

Composé à 60 % de matériaux recyclés, le Nest WiFi Pro 6E est disponible dans les couleurs Snow, Linen, Fog et Lemongrass. Cela ressemble à une goutte brillante qui, espère Google, s’intégrera parfaitement à votre décoration intérieure. Vous pourrez acheter des singles (199 $), des packs de 2 (299 $) et des packs de 3 (399 $) pour vous aider avec la connectivité en fonction de la taille de votre maison.

Vous pouvez précommander Nest WiFi Pro 6E à partir d’aujourd’hui. Les livraisons devraient arriver d’ici le 27 octobre.

Précommandez Nest WiFi Pro 6E sur Google Store

// Google