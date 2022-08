Nest Thermostat vs Ecobee3 Lite : quel thermostat intelligent d’entrée de gamme est le meilleur ?

La Thermostat Nest et l’Ecobee3 Lite sont les deux thermostats intelligents d’entrée de gamme de Google et Ecobee. Le modèle Nest se vend généralement 130 $, mais est actuellement . L’Ecobee3 Lite coûte 150 $, mais est souvent disponible pour . Il est également disponible sur le site d’Ecobee pour 120 $. Malgré leurs prix similaires, ces deux modèles diffèrent en termes de design et de fonctionnalités. Nous comparerons les deux côte à côte afin que vous puissiez décider si l’un de ces thermostats intelligents est une bonne option pour votre maison.

Lire la suite: Réduisez votre facture d’électricité estivale en réglant votre thermostat sur cette température

Si vous voulez l’option d’un capteur de température et d’occupation à distance – ou la possibilité d’utiliser les commandes vocales Siri, l’Ecobee3 Lite est le choix évident. Si ces fonctionnalités ne vous importent pas beaucoup, c’est vraiment une question de plate-forme et de conception. Avez-vous d’autres appareils Google ou Ecobee que vous aimeriez contrôler à l’aide de la même application ? Cela pourrait faciliter le choix entre les deux. Préférez-vous les options de couleur disponibles avec le thermostat Nest ? Ou préférez-vous l’écran tactile de l’Ecobee ?

Tenez compte de vos besoins spécifiques et partez de là. Les deux sont des choix solides si vous recherchez un thermostat intelligent simple à un coût inférieur à celui des autres offres de Nest et Ecobee.

