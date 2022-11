Nest Learning Thermostat ou Nest Thermostat : lequel acheter ?

Chris Monroe/Crumpe

Le thermostat Nest a la même forme arrondie que le thermostat d’apprentissage – et les deux fonctionnent avec des haut-parleurs et des écrans intelligents compatibles (vendus séparément). C’est là que s’arrêtent leurs similitudes.

Google s’est débarrassé du cadran tournant sur le nouveau thermostat Nest. Au lieu de cela, il y a une bande de commande tactile sur le côté droit pour régler la température et apporter d’autres modifications à vos paramètres. J’aime cette mise à jour, mais j’aurais aimé que les commandes soient disponibles à droite et à gauche afin que nous, les gauchers, puissions la contrôler plus confortablement. Pourtant, j’ai trouvé les commandes réactives et intuitives et une amélioration globale par rapport à l’approche précédente du cadran tournant.

Ce modèle est fabriqué en plastique et présente une finition miroir, ainsi que des options de couleurs différentes de celles du thermostat d’apprentissage. Il est disponible en neige (blanc), sable (or rose), brouillard (verdâtre clair/gris bleuâtre) et charbon de bois (gris foncé). Les kits de finition assortis sont vendu séparément pour 15 $ chacun. Celui-ci ne fonctionne pas avec l’accessoire Nest Temperature Sensor. Il n’a pas non plus l’affichage haute résolution et la fonction « Farsight » offerts avec le thermostat d’apprentissage.

Le thermostat Nest est le premier des thermostats de l’entreprise qui ne fonctionne pas avec l’application Nest (l’application d’origine qui héberge encore certains produits hérités, y compris le Nest Learning Thermostat). Au lieu de cela, ce modèle ne peut être configuré et contrôlé que dans l’application Google Home.

Il n’apprendra pas non plus votre emploi du temps au fil du temps et ne s’ajustera pas en conséquence. Il vous permet de saisir un horaire et basculera automatiquement entre les modes domicile et absence en fonction du capteur de proximité intégré du thermostat.

