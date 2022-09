Nest Hub Max perd une petite partie de ses fonctionnalités

Google a annoncé cette semaine que la mise à jour qui, selon lui, tuerait la connectivité entre Nest Hub Max unités, les serrures Nest x Yale et les appareils Nest Detect ont été déployés et pris en compte. Espérons que cette nouvelle ne surprenne personne, étant donné qu’elle a été détaillée pour la première fois en juin, la fin du mois de juillet étant le délai de Google pour la déployer. Il semble que Google ait un peu retardé la mise à jour.

A terme, cette mise à jour ne devrait concerner qu’un très petit nombre d’utilisateurs. Pour préciser, cela n’affectera que ceux qui utilisent Nest Hub Max comme prolongateur de portée entre les unités Nest Connect ou Nest Guard pour contrôler d’autres appareils Nest. Google a probablement des statistiques d’utilisation pour cela et nous supposons qu’elles ne doivent pas être très élevées.

Voici une version réduite de l’e-mail envoyé à certains utilisateurs.

À partir d’aujourd’hui, nous commencerons à déployer une mise à jour logicielle automatique de Nest Hub Max pour nous assurer que vous êtes prêt pour la prochaine norme Matter over Thread qui permettra une future compatibilité avec des centaines d’appareils partenaires. Cette mise à jour aura un impact sur un petit nombre d’utilisateurs de Nest x Yale Lock et d’utilisateurs de Nest Detect qui utilisent Nest Hub Max comme prolongateur de portée entre leur appareil et leur Nest Connect ou Nest Guard, qui connecte leur serrure ou leurs capteurs d’ouverture/fermeture au Wi- Fi.

‌Si vous êtes concerné par ce changement et que votre serrure ou votre capteur d’ouverture/fermeture se déconnecte, vous devrez rapprocher votre Nest Connect ou Nest Guard de votre serrure ou de votre capteur d’ouverture/fermeture pour que votre appareil puisse se connecter au Wi-Fi via l’un ou l’autre dispositif.

Nous nous excusons pour ce désagrément et nous nous réjouissons de vous aider.

‌– L’équipe Google Nest