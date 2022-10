Nest Doorbell obtient une nouvelle version filaire pour 179 $

Une nouvelle Nest Doorbell a été annoncée ce matin, cette fois uniquement avec une option d’alimentation filaire. Après qu’il a été découvert que la version de la batterie de l’année dernière souffrait de limitations liées à la batterie, c’est un élément que nous espérions que Google nous donnerait.

Cette nouvelle Nest Doorbell (filaire) est livrée dans un emballage légèrement plus petit que la version à piles, ne fonctionne que lorsqu’elle est câblée à vos fils de sonnette existants et peut en fait remplir une fonction que toutes les sonnettes intelligentes devraient – l’enregistrement continu.

Google affirme qu’il offre “l’image la plus claire à ce jour” de n’importe quelle sonnette, avec un capteur de 1,3 MP avec un champ de vision de 145°. Il enregistre en HD à 960 x 1280 pixels et 30 images par seconde. Il est classé IP54 pour la météo, se connecte via WiFi 802.11ac, a une vision nocturne et est disponible dans les couleurs neige, lin, lierre et cendre.

La Nest Doorbell (filaire) est disponible dès maintenant.

Lien Google Store