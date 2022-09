Nest de Google offre des caméras aux petites entreprises asiatiques dans un contexte de violence croissante

John Park, 71 ans, se sent à l’aise lorsque sa femme est dans leur boutique à Jackson Heights, un quartier diversifié du Queens, à New York. Ce n’était pas toujours le cas.

Park, propriétaire de Four Seasons Uniform, une entreprise d’uniformes médicaux, a vu une augmentation des vols et du harcèlement après que COVID a balayé la ville au début de 2020. Auparavant, il utilisait une caméra de sécurité bon marché qui ne pouvait enregistrer que quelques heures la nuit.

Grâce à un nouveau programme de Google appelé AAPI fortqui permet aux propriétaires de petites entreprises asiatiques et insulaires du Pacifique d’accéder à des caméras Nest gratuites, il a pu surveiller son magasin et aider à dissuader les voleurs à l’étalage de retirer les vêtements du rack et de courir.

“Honnêtement, c’est très, très sécurisé. Il y a comme un garde de sécurité ici”, a déclaré Park.

Le programme vient en réponse à une montée de la rhétorique raciste et de la violence contre les Asiatiques pendant la pandémie. Le président Donald Trump, entre autres, a souvent qualifié le COVID de virus chinois ou de Kung Flu, ce qui a entraîné une augmentation des hashtags anti-asiatiques sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. Les données publiées plus tôt cette année montrent des crimes de haine anti-asiatiques augmenté de 339 pour cent en 2021, selon le Centre d’étude de la haine et de l’extrémisme. Un tiers des Américains d’origine asiatique disent avoir modifié leurs routines quotidiennes par crainte de violence, selon le Centre de recherche Pew.

Le programme AAPI Strong de Google, dirigé par le groupe de ressources des employés asiatiques au sein de l’entreprise, vise à donner une couche supplémentaire de sécurité aux membres de la communauté qui pourraient être confrontés à une violence potentielle.

La violence fait “partie de chaque conversation que j’ai avec ma famille et mes amis AAPI, que nous partagions nos propres expériences ou que nous vérifiions pour nous assurer que tout le monde est rentré à la maison en toute sécurité”, a déclaré Jean Shim, senior creative pour Google Nest Marketing, dans un article de blog.

Google a refusé de commenter au-delà du message de Shim.

AAPI Strong propose trois caméras de sécurité Nest aux propriétaires d’entreprises à Houston, Atlanta, Chicago, New York et dans la région métropolitaine de Washington, DC, qui comprend des parties du Maryland et de la Virginie. Il est limité aux magasins de brique et de mortier avec pas plus de trois emplacements. Ils ne peuvent pas faire partie d’une chaîne ou d’une franchise et doivent appartenir à au moins 51 % à une personne de la communauté AAPI.

Les entreprises doivent postuler sur le Site Web fort de l’AAPI avant le 31 octobre.

Google n’a pas précisé si le programme s’étendrait à d’autres villes.

Bien que Park puisse se connecter au magasin depuis son téléphone, il dit que cela a été un grand soulagement pour sa femme.

“Elle est très à l’aise maintenant”, a-t-il déclaré. “Elle se sent beaucoup plus en sécurité.”