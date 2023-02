“N’est-ce pas un péché?”

Les critiques se multiplient contre le président turc Recep Tayyip Erdogan quelques jours après un violent tremblement de terre.

Plus de 21 000 personnes sont mortes dans la secousse de magnitude 7,8.

Le temps froid a compliqué les efforts de sauvetage dans les régions éloignées.

Hakan Tanriverdi a un message simple pour le président Recep Tayyip Erdogan quelques jours après que la Turquie a subi sa pire catastrophe depuis des générations : « Ne venez pas ici demander des votes.

Le tremblement de terre qui a tué plus de 21 000 personnes en Turquie et en Syrie est survenu à l’un des moments les plus politiquement sensibles des deux décennies de règne d’Erdogan.

Le dirigeant turc a proposé d’organiser des élections décisives le 14 mai qui pourraient maintenir son gouvernement d’origine islamique au pouvoir jusqu’en 2028.

La date donne peu de temps à son opposition éclatée pour aplanir leurs divergences et s’entendre sur un candidat commun à la présidentielle.

Reste à savoir si ce vote peut maintenant se dérouler comme prévu.

Erdogan a déclaré un état d’urgence de trois mois dans 10 provinces touchées par le séisme. La région continue de déterrer ses morts et beaucoup vivent dans la rue ou dans leur voiture.

Les proches des victimes sont assis à côté des décombres d’un immeuble effondré à Adiyaman, en Turquie, quelques jours après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie. AFP PHOTO : Ilyas Akengin, AFP

Faire campagne ici semble hors de question.

Mais il y a aussi une dimension politique qui est profondément personnelle pour Erdogan.

Le tremblement de terre a frappé juste au moment où il prenait de l’ampleur et commençait à faire passer son nombre d’approbations d’un creux subi lors d’une grave crise économique qui a explosé en 2022.

L’amertume de Tanriverdi est un mauvais signe pour Erdogan dans une province où il a battu haut la main son rival de l’opposition laïque lors des dernières élections de 2018.

Tanriverdi a déclaré à propos de la réponse du gouvernement au séisme :

Nous étions profondément blessés que personne ne nous soutienne.

Les griefs de Tanriverdi sont courants dans la province d’Adiyaman – l’une des plus durement touchées par le séisme.

Les habitants se plaignent que les sauveteurs ne sont pas arrivés à temps pour retirer les personnes qui ont survécu aux premières heures critiques. Certains ont souligné le manque de machines pour percer les dalles de béton.

“Je n’ai vu personne avant 14h00 le deuxième jour du tremblement de terre”, a déclaré Mehmet Yildirim, un habitant d’Adiyaman.

“Pas de gouvernement, pas d’État, pas de police, pas de soldats. Honte à vous ! Vous nous avez laissés seuls.”

Mercredi, Erdogan a reconnu des “lacunes” dans la gestion de la catastrophe par le gouvernement.

Mais il se défend aussi. L’homme de 68 ans a dirigé mardi une réunion d’intervention de sauvetage à Ankara et a passé les deux jours suivants à visiter une série de villes dévastées.

Il n’a pas encore rendu visite à Adiyaman.

Cela bouleverse Hediye Kalkan, une volontaire qui a parcouru près de 150 km pour aider aux efforts de sauvetage et de récupération d’Adiyaman.

« Pourquoi l’État ne se montre-t-il pas un jour comme celui-ci ? » demanda-t-elle.

“Les gens sortent les corps de leurs proches par leurs propres moyens”.

L’ampleur et le moment de la catastrophe – couvrant une région vaste et éloignée au milieu d’une tempête hivernale – rendraient tout effort de sauvetage compliqué.

Erdogan a reçu un accueil largement chaleureux de la part des habitants lors de visites soigneusement chorégraphiées diffusées à la télévision nationale.

Une femme âgée est sortie pour serrer Erdogan dans ses bras et a versé des larmes sur son épaule.

Veysel Gultekin pourrait ne pas faire de même s’il avait une chance d’affronter le leader turc.

Gultekin a déclaré qu’il avait vu l’un des pieds de ses proches coincé sous les décombres après avoir couru dans la rue après le tremblement de terre de lundi.

“Si j’avais eu un simple exercice, j’aurais pu le sortir vivant”, a déclaré Gultekin.

“Mais il était complètement piégé et après une forte réplique, il est mort.”

Les journalistes de l’AFP ont vu davantage d’engins et de secouristes – dont des équipes internationales – autour des bâtiments effondrés jeudi.

Mais cela n’a pas suffi à apaiser la douleur de Tanriverdi.

“Les personnes qui ne sont pas mortes du tremblement de terre ont été laissées mourir de froid”, a-t-il déclaré.

“N’est-ce pas un péché, des gens qui ont été laissés mourir comme ça?”