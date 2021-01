«  N’est-ce pas intéressant?  »: Fox fait des blagues alors que la chanson thème TITANIC joue en arrière-plan de la marche pro-Trump

Le choix de la musique lors d’une énorme marche pro-Trump à Washington, DC a soulevé des sourcils, alors que l’animateur de Fox News, Steve Doocy, a maladroitement souligné que les organisateurs jouaient la chanson thème du film « Titanic ».

Comme Fox News l’a rapporté sur la « Marche pour sauver l’Amérique » en direct de DC, « My Heart Will Go On » de Céline Dion – la chanson thème du film de 1997 de James Cameron « Titanic », basée sur le navire du même nom qui a coulé après avoir frappé un iceberg en 1912 – pouvait être entendu jouer en arrière-plan.

lol steve doocy l’a appelé "intéressant" que la protestation Crybaby Trump à DC jouait "la chanson thème au titanic" pic.twitter.com/NDZlnMk56G – Bobby Lewis (@revrrlewis) 6 janvier 2021

De retour dans le studio de Fox News, Doocy a maladroitement plaisanté, «La chanson thème du Titanic. N’est-ce pas intéressant?

Beaucoup d’autres chansons qui ont pu être entendues lors de l’événement étaient également de nature sombre, avec la liste de lecture comprenant « Brain Damage » de Pink Floyd, « Funeral for a Friend » d’Elton John et « Candle in the Wind » – qui, en tant que activiste libéral c’est noté, est un « Chanson sur une mort prématurée. »

Les utilisateurs des médias sociaux se sont moqués du choix de musique de l’événement, appel je bronze approprié métaphore pour la longue liste de défaites que Trump et le Parti républicain ont connu récemment, y compris la perte projetée du parti au second tour au Sénat cette semaine, où les deux démocrates en lice ont déclaré des victoires.

Pas une blague: les haut-parleurs du "Annuler l’élection" rallye joue la chanson thème du Titanic. – Kyle Cheney (@kyledcheney) 6 janvier 2021

Pensons-nous qu’ils savent ce qui est arrivé au titanic ou non? https://t.co/EavCvzuEjq – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 6 janvier 2021

« Celui qui est en charge de la musique est soit assez stupide, soit très subversif, » observé David Corn, chef du bureau de Mother Jones DC et analyste MSNBC.

La marche sert d’effort de dernière heure par les partisans de Trump pour faire pression pour l’annulation des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020, que le Collège électoral a officiellement certifiés pour Joe Biden en décembre.

De nombreux militants – et même le président lui-même – ont placé leurs espoirs sur le vice-président Mike Pence pour bloquer la confirmation de Biden, bien que Pence aurait déclaré à Trump qu’il était impuissant à changer les résultats.

