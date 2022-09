N’est-ce pas horrible – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Ceci est en réponse à l’article du 1er septembre du grand livre “Les ennemis du spectacle de dragsters protestent auprès du conseil municipal de Yorkville”. J’ai été invité (et refusé) à signer la pétition mentionnée déclarant “nous enseignons aux gens de Yorkville à dégrader l’humanité des autres” (qui, heureusement, n’est pas vraiment une pétition contre les enseignants ou nos écoles). Il me semble que le groupe qui fait cette déclaration essaie peut-être de faire exactement cela pour nos résidents gais et lesbiennes.

J’ai décidé il y a quelque temps de ne pas me laisser entraîner dans de telles manifestations “n’est-ce pas affreux”, en particulier celles qui prétendent “protéger nos enfants”, qui tentent généralement de créer ou de renforcer le soi-disant stéréotype du “mode de vie gay” qui en aucun cas d’accord avec mon expérience avec mes amis gays.

Je crois que la principale motivation de ces protestations “n’est-ce pas affreux” est de nier que nos voisins gays et lesbiens ont été créés par Dieu avec toutes sortes de diversité, tout comme nous, les hétérosexuels, et d’impliquer “ils devraient être comme nous » dégrade leur humanité.

Si certains individus dans ces événements de drag show ont violé les ordonnances existantes sur «l’exposition indécente», alors je suis d’accord qu’ils devraient être identifiés (en tant qu’individus) et poursuivis. Et si les parents emmènent leurs enfants à un événement annoncé pour les 21 ans et plus, ils devraient être responsables de cette décision.

Je ne suis pas d’accord pour dire qu’aucun groupe, même s’il a une réunion de prière avant une réunion du conseil municipal, recevrait la bénédiction de Dieu en essayant de nier l’humanité (et les droits de construction) de nos résidents gays et lesbiens en tant que groupe.

Ken Mozingo

Yorkville