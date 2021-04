Le Nest Audio, le meilleur haut-parleur intelligent Google que vous pouvez acheter en ce moment, est de 20 $ partout. Au lieu de payer 100 $ pour un, vous pouvez payer 79,99 $!

Nous avons examiné les derniers haut-parleurs Google et les avons généralement appréciés. Le Nest Audio sonne bien, ce qui est le plus important, mais il est également disponible dans un tas de couleurs amusantes et dans la forme la plus étrange, en plus de disposer de commandes logicielles solides via l’application Google Home. Nous n’avons vraiment pas beaucoup de plaintes, sauf si vous êtes Tim qui a trouvé le tourne-disque Bluetooth le plus aléatoire de la planète qui ne fonctionnerait pas avec eux. Si ce n’est pas vous, Nest Audio est une victoire!

On pourrait dire qu’au prix fort (99,99 $), c’est un excellent haut-parleur pour l’argent. Avec une réduction, cependant? Allez, mec, vous devez y aller si vous ne possédez pas déjà beaucoup trop de haut-parleurs intelligents Google (comme moi).

