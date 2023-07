De nombreux Américains et Européens ne peuvent pas faire la distinction entre les personnes de différentes nations d’Extrême-Orient, a déclaré Wang Yi lors d’un forum régional

Le chef de la politique étrangère du Parti communiste chinois a appelé les Asiatiques de l’Est à ne pas imiter les Occidentaux, tout en plaidant pour une meilleure intégration régionale lors d’un forum tripartite avec le Japon et la Corée du Sud.

« Lorsque des Chinois, des Japonais ou des Coréens voyagent aux États-Unis, les Américains ne peuvent même pas nous distinguer », Wang Yi a affirmé. « Si nous allons en Europe, la situation sera certainement la même. »

Wang a fait valoir que les gens de l’Extrême-Orient « ne peut pas devenir » Européens ou Américains, « même si nous nous teignons les cheveux en blanc ou si nous subissons une intervention chirurgicale pour redresser notre nez », selon une vidéo de l’événement, partagée par les médias chinois. « Nous devons connaître nos racines » il ajouta.

Le haut responsable politique a déclaré que la Chine devrait coopérer plus étroitement avec le Japon et la Corée du Sud – qui ont tous deux des gouvernements pro-occidentaux – arguant que cela « non seulement répondre à nos objectifs communs et aux aspirations de notre peuple », mais aussi profiter à la région et au monde en général.

Les remarques ont été filmées lors d’une table ronde lors du Forum international annuel pour la coopération trilatérale, qui s’est tenu lundi à Qingdao, dans la province chinoise du Shandong.

Certains médias occidentaux, tels que CNN, ont rapporté la vidéo, accusant le diplomate de faire « commentaires racistes » mais sans mentionner que les remarques étaient une critique des prétendues attitudes occidentales et des tentatives pour les apaiser.

Un expert s’est concentré sur l’apparent appel de Wang à la solidarité ethnique entre les Asiatiques de l’Est contre l’Occident, en disant : « Le Japon impérial s’est vraiment penché là-dessus au fur et à mesure de son expansion, déclarant finalement une » sphère de coprospérité de la Grande Asie de l’Est « , avec une conquête qualifiée de libération raciale gagnant-gagnant. »

Le retour à la Seconde Guerre mondiale et au nettoyage ethnique japonais dans les régions conquises de l’Asie, y compris la Chine et la Corée, est venu de Joel Atkinson, professeur spécialisé dans la politique internationale de l’Asie du Nord-Est à l’Université des études étrangères de Hankuk à Séoul. Il a suggéré que les atrocités étaient une tentative « pour remplacer l’influence occidentale par une nouvelle hégémonie japonaise. »

Malgré des griefs historiques de longue date, le Japon et la Corée du Sud entretiennent des liens militaires étroits dans leur rôle d’alliés des États-Unis, qui considèrent la Chine comme un rival stratégique. Tous deux accueillent des troupes américaines sur leur sol depuis des décennies.