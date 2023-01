N’essayez pas cela avec votre Galaxy Z Fold

LG est au CES cette année, montrant aux propriétaires d’appareils Galaxy Z Fold exactement ce qu’ils ne devraient pas faire avec leur téléphone pliable. Que se passe-t-il réellement, vous demanderez-vous peut-être ? LG Display présente un écran OLED pliable qui peut se plier dans les deux sens, vers l’avant et vers l’arrière. Dur à cuire? Absolument.

Il s’agit d’un panneau de 8 pouces, avec LG Display le décrivant comme l’OLED pliable à 360 degrés. Ils poursuivent en disant que le panneau est une “technologie révolutionnaire qui permet avec succès à un appareil de se plier dans les deux sens pour une meilleure utilisation, car les utilisateurs peuvent désormais choisir différents facteurs de forme en fonction de leur tâche”.

Quelle est sa durabilité ? Assez durable, selon LG. Semblable à la façon dont Samsung teste ses écrans Z Fold, LG dit qu’ils ont plié cet écran plus de 200 000 fois, et ne le croiriez-vous pas, il n’a pas encore éclaté. De plus, pour nous tous inquiets des plis dans nos pliables, un “mécanisme de pliage spécial” minimise lesdits plis le long des zones de pliage.

Bien que ce soit une idée incroyable, on ne sait pas si et quand nous pourrions voir un lancement de téléphone avec cela. Étant donné que LG n’a plus de véhicule pour vendre de telles choses, je suppose qu’ils auraient besoin d’identifier un partenaire pour lancer un téléphone avec cet écran et qui paierait LG pour le fabriquer ?

Enregistre-moi.

// LG