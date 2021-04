‘N’essayez pas ça au travail, vous serez viré ou emprisonné’

Une vidéo « CREEPY » montrant Noel Clarke utilisant un microphone comme accessoire obscène a été déterrée après que 20 femmes aient fait des allégations contre lui.

L’acteur de Kidulthood a été accusé d’une série d’actes – y compris le partage de photos et de vidéos sexuellement explicites sans consentement.

Des images ont émergé de Clarke utilisant un microphone de manière obscène Crédit: Twitter: The66Ramblers

Les allégations, qui ont été farouchement démenties par l’acteur marié, concernent une période comprise entre 2004 et 2019, rapporte le Guardian.

Une vidéo de 2019 a maintenant émergé de Clarke utilisant un microphone comme accessoire obscène lors d’une séance de questions-réponses sur Doctor Who.

L’acteur peut être vu frapper les co-stars Annette Badland et Camille Coduri avec le microphone sur leurs jambes et le poser sur les épaules de l’ancien.

Il avait fait une blague sur John Barrowman s’exposant sur le plateau, ce dont il s’est excusé depuis.

La vidéo était de 2019 lors d’une séance de questions-réponses sur Doctor Who Crédit: Twitter: The66Ramblers

On peut le voir frapper les co-stars Annette Badland et Camille Coduri avec le microphone

La vidéo a été qualifiée de « effrayante »

Clarke dit alors: « Pour mémoire, tous les hommes là-bas, n’essayez pas ça au travail. Vous serez licencié et peut-être aller en prison. »

Les téléspectateurs horrifiés ont dit qu’ils se sont « tortillés » par la vidéo « effrayante ».

Sky a maintenant confirmé avoir « interrompu » le travail avec l’acteur suite aux allégations.

Clarke a joué dans le drame policier de Sky Bulletproof, qui a commandé une quatrième série en janvier.

Le diffuseur a déclaré: « À compter de maintenant, nous avons mis fin à la participation de Noel Clarke à toute future production de Sky. »

Noel Clarke a reçu un Bafta plus tôt ce mois-ci – mais il a été suspendu au milieu d’une série d’allégations graves Crédits: Rex

L’acteur, qui apparaît actuellement dans le thriller ITV Viewpoint, nie les allégations Crédit: © Tiger Aspect Productions 2021

Parmi les 20 femmes qui ont fait des allégations figurent la productrice de Brotherhood, Gina Powell.

Elle a allégué qu’il lui avait dit qu’il prévoyait de «la baiser et de la renvoyer» avant de changer d’avis et de la garder à bord.

Le producteur, qui a travaillé avec Clarke pendant trois ans entre 2014 et 2017, a également affirmé que l’acteur se vantait d’avoir des films secrets d’auditions nues.

Elle a allégué qu’il lui avait montré une fois un enregistrement secret d’une audition nue de Jahannah James, qui a joué dans Brotherhood.

Il est apparu dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision, y compris le drame policier Screwed

Cela vient après que Bafta ait retiré son prix pour la contribution britannique exceptionnelle au cinéma, qu’il n’a reçu que le 10 avril.

Il avait été mis au courant des allégations avant de se présenter sur scène au Royal Albert Hall pour recevoir le prix.

Le Guardian a également rapporté que Bafta avait également été alerté 13 jours avant la cérémonie – mais a déclaré qu’il n’avait reçu « aucune preuve » qui lui permettrait d’enquêter.

Mais le comité a déclaré aujourd’hui qu’il « n’avait connaissance d’aucune allégation concernant Noel Clarke avant l’annonce du prix OBCC le 29 mars ».

L’acteur apparaît actuellement dans la nouvelle série dramatique d’ITV Viewpoint.

De nombreuses femmes auraient rompu leur silence après la cérémonie.

Il a fait irruption dans les films après son apparition très acclamée dans Kidulthood Crédit: BBC

Ils allèguent que M. Clarke est un agresseur en série et utilise son pouvoir pour attaquer et harceler ses collègues féminines.

M. Clarke a déclaré dans une déclaration à la publication: «Au cours d’une carrière de 20 ans, j’ai mis l’inclusion et la diversité au premier plan de mon travail et je n’ai jamais eu de plainte contre moi.

«Si quelqu’un qui a travaillé avec moi s’est déjà senti mal à l’aise ou manqué de respect, je m’excuse sincèrement.

« Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle ou tout acte répréhensible et j’ai l’intention de me défendre contre ces fausses allégations. »

Par l’intermédiaire de ses avocats, Clarke a catégoriquement nié toutes les allégations que la publication lui faisait.

Il aurait admis avoir déjà fait des commentaires inappropriés sur une femme, pour lesquels il s’est excusé par la suite.

Dans une lettre de 29 pages, ses avocats ont déclaré qu’il nie toutes les autres allégations.

Dans quels films et séries télévisées Noel Clarke a-t-il joué? Noel Clarke est l’un des acteurs les plus connus du Royaume-Uni, bien qu’il soit également scénariste, réalisateur et auteur de bandes dessinées. Il est devenu célèbre pour la première fois en jouant Mickey Smith dans Dr Who entre 2005 et 2010. En 2006, il a endossé son rôle au cinéma dans le rôle de Sam dans Kidulthood. Le film a été suivi par Adulthood en 2008 et Brotherhood en 2016, qu’il a également écrit et réalisé. Il est bien connu pour jouer Aaron Bishop dans Bulletproof, qu’il écrit et produit également, et joue actuellement dans les drams ITV Viewpoint. M. Clarke a joué dans plusieurs films, dont Centurion, Fast Girls, Star Trek: Into Darkness et SAS: Red Notice. Il est le fondateur de Unstoppable Film and Television avec son ami et collègue acteur Jason Maza. Il détient également de nombreux prix pour ses performances, notamment le prix Laurence Olivier 2003 de l’artiste le plus prometteur et le prix Bafta Orange Rising Star 2009.

Bafta a déclaré aujourd’hui: « Pour être très clair, nous n’avions connaissance d’aucune allégation concernant Noel Clarke avant l’annonce du prix OBCC le 29 mars.

<< Nous tenons à vous assurer que nous avons traité cette question avec le plus grand sérieux, le plus grand soin et un processus approprié à chaque étape. Le conseil d'administration de la Bafta est resté fidèle à cette question, s'est réuni à plusieurs reprises et soutient pleinement toutes les actions. pris".

« Les allégations contre M. Clarke sont extrêmement graves et le comportement qu’ils allèguent est contraire aux valeurs de Bafta et à tout ce qu’il représente. Mais aussi odieuses que soient ces allégations, elles ne peuvent pas être traitées sans procédure régulière. Bafta est une organisation caritative artistique pas en mesure d’enquêter correctement sur ces questions. «