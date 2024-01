N’essayez pas ça à la maison : anodiser le cadre en titane de l’iPhone 15 Pro et le rendre très cool

Pour le meilleur ou pour le pire, les gens – en particulier les jeunes – n’acceptent pas l’avertissement « N’essayez pas cela à la maison ». Dès qu’ils l’entendent, ils arrêtent tout ce qu’ils font pour le moment et se lancent dans une aventure qui commence par faire exactement ce qu’ils ne sont pas censés faire. Peut-être pas à la maison en soi, mais cela n’a aucune importance. Il y a certaines choses que les gens devraient absolument faire à la maison s’ils en ont envie, comme réparer un smartphone. C’est la philosophie d’iFixit, après tout : ils aident de nombreuses personnes à réparer leurs appareils électroniques cassés et mènent le mouvement du droit à la réparation.

Donc quand La dernière pièce d’iFixit dit plusieurs fois N’essayez pas ca a la maisonil vaut peut-être mieux… – léger choc ! – il est peut-être préférable de ne pas essayer cela à la maison.

De quoi s’agit-il?

En un mot, il s’agit de rendre le cadre de l’iPhone 15 Pro ultra cool sans aucun étui, autocollant et autres méthodes et outils dilettantes. Au lieu de cela, l’article d’iFixit porte sur l’anodisation du cadre en titane du iPhone 15 Procar c’est ainsi que l’on peut créer des couleurs et des motifs impressionnants !

Ne soyez pas tenté d’utiliser un iPhone Pro plus ancien, car tous les métaux ne se prêtent pas aussi bien à l’anodisation – le processus est incompatible. Par exemple, le cadre en acier inoxydable utilisé sur les iPhones précédents ne peut pas être anodisé.

Qu’est-ce que je retire de l’anodisation de l’iPhone 15 Pro ?

S’il est traité correctement, le cadre en titane du iPhone 15 Pro obtient un look unique avec des couleurs vibrantes. Comme ceci, comme le montre l’article d’iFixit :



Ouah! Comment puis-je obtenir ça ?

Encore une fois, n’essayez pas cela à la maison. L’ensemble du processus – en théorie et en pratique – est expliqué en détail dans l’article du blog. Le texte implique des mots et des termes tels que « indice de réfraction », « longueur d’onde », « déphasage », « interférence destructrice », et bien plus encore.

Encore une chose : l’anodisation inclut l’utilisation d’acide.