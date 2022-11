N’esquivez pas cette balle: Big White ouvre plus d’ascenseurs

Deux autres remontées mécaniques ont ouvert à Big White les 24 et 25 novembre. (Station de ski Big White / Soumis)

Alors que décembre approche à grands pas, de plus en plus d’opportunités de dévaler les pentes s’ouvrent à Big White Ski Resort.

Le nombre de remontées mécaniques ouvertes double cette semaine, la chaise Bullet Express Quad commençant à tourner le 24 novembre, tandis que la chaise de la Forêt-Noire ouvre ses portes le matin du 25 novembre.

Quatre remontées mécaniques au total sont désormais en service, desservant 23 pistes.

Bien qu’aucune nouvelle chute de neige n’ait été enregistrée sur la montagne pour les skieurs et planchistes jeudi, 25 centimètres sont tombés au cours des sept derniers jours, ce qui donne une base de neige de 80 cm.

1-2 cm devraient tomber tout au long de la journée de vendredi, avec un maximum de -1°C.

