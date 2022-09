En un coup d’œil Note d’expert Avantages Machine agréable et simple d’utilisation

Il n’y a pas de plus grand nom sur le marché du café en capsule que Nespresso. La marque propose deux types de machines : les machines Nespresso classiques et sa nouvelle gamme Vertuo.

Les boissons des machines d’origine sont à base d’espresso : ristrettos, espressos et lungos. Mais la ligne Vertuo a été lancée en 2014 pour offrir quelque chose de plus varié, notamment au marché nord-américain, où le café est traditionnellement dégusté dans de grandes tasses.

Selon les dosettes que vous achetez, la gamme Vertuo peut proposer des boissons expresso de style européen ou des cafés noirs plus longs – même jusqu’à la taille de la carafe – ce qui en fait une option plus polyvalente pour de nombreux ménages.

Aucune machine Vertuo n’a de mousseur à lait intégré et il n’y a pas de dosettes à base de lait, comme dans la gamme Nescafé Dolce Gusto. Il s’agit d’une machine à café noire uniquement, bien que Nespresso fabrique également l’Aeroccino, un chauffe-lait et un mousseur de la taille d’une pinte (94,99 £ d’Amazon au Royaume-Uni ou 79,95 $ d’Amazon US) sur lequel vous pouvez en savoir plus dans notre test de la machine Vertuo Plus.

Conception et fonctionnalités

Réservoir d’eau d’un litre

Peut contenir dix capsules usagées

Commande par levier

L’une des meilleures choses à propos de la préparation d’un expresso à la maison est le plaisir que l’on a à le faire. Les machines à expresso sont agréablement tactiles, et le rituel de mesure et de tassage fait partie du plaisir.

Nespresso a habilement recréé ces plaisirs dans le design du Vertuo Next, qui est un plaisir à utiliser. Relâchez le grand levier à effet chromé sur le dessus et le compartiment à capsules s’ouvre. S’il y a une capsule à l’intérieur, elle est catapultée dans le réservoir de capsule usée.

Emma Rowley / Fonderie

C’est aussi une belle machine – de l’avant, au moins – avec une tête d’infusion incurvée et brillante qui se décline dans un choix de couleurs, notamment le gris, le blanc, le rouge, le marron, le bleu et le noir. Les options de couleur disponibles dépendent de votre région et si votre machine est une Vertuo Next, une Vertuo Next Premium ou une Vertuo Next Deluxe, qui a une tête d’infusion chromée.

Emma Rowley / Fonderie

Cependant, ils n’ont pas perdu de temps pour orner les côtés de la machine : c’est juste du plastique noir mat sans relief. Il est étroit à 14,2 cm de large et à seulement 31,4 cm de haut, vous devriez avoir beaucoup de dégagement par rapport aux armoires suspendues. Mais à 42,9 cm, c’est un appareil long qui aura besoin d’un espace de comptoir assez profond à occuper.

Il a un réservoir d’eau clair et cylindrique, d’une capacité d’un litre. Comme beaucoup de machines de ce genre, il est situé à l’arrière. Et bien que vous puissiez le retirer pour le remplir d’un robinet si c’est plus facile que d’atteindre la machine avec une cruche, ce n’est toujours pas une conception idéale, étant difficile d’accès.

S’il s’agit d’un bugbear particulier pour vous, cela ne vaut rien que la machine Vertuo Plus dispose d’un réservoir d’eau qui pivote à l’arrière pour un accès plus facile.

Il existe trois options de hauteur pour le bac d’égouttement, de sorte que vous pouvez accueillir n’importe quoi, d’une tasse à expresso à une tasse sans éclaboussures, et il est facile d’échanger les positions du bac d’égouttage.

Les capsules utilisées tombent dans un réservoir auquel vous pouvez accéder par le côté. Il peut contenir dix capsules, ce qui est assez généreux compte tenu de la taille de la machine.

Emma Rowley / Fonderie

Les commandes sont très simples : il y a un bouton, qui fait aussi office de voyant lumineux.

Performance

Distribution automatique

Temps de chauffe de 30 secondes

Opération à un bouton

Insérez la capsule et appuyez sur le bouton sur le dessus pour commencer la préparation. Il faut environ 30 secondes pour chauffer et le symbole du café sur le bouton clignote.

Une fois que le café a commencé à couler, vous pouvez appuyer une deuxième fois dessus pour arrêter l’écoulement plus tôt. Ou vous pouvez appuyer une deuxième fois une fois la distribution terminée, pour ajouter plus d’eau.

Et c’est tout. Il n’y a pas de cadrans à tordre ou de touches à appuyer pour modifier la force du café.

Vous voyez, le Vertuo Next lit le code-barres sur la capsule et pré-mouille, infuse et distribue le bon volume d’eau pour chaque mélange, de sorte que l’ensemble du processus est automatique.

Cependant, vous pouvez modifier la façon dont la machine répond à des types de capsules spécifiques. Pour ce faire, mettez une capsule dans la machine et maintenez le bouton enfoncé pendant la distribution, jusqu’à ce que vous ayez atteint votre volume préféré. Dès lors, la machine l’utilisera comme paramètre par défaut pour ce type de capsule, à moins que vous ne la remettiez à ses paramètres d’usine.

Pour certaines personnes, c’est l’idéal : appuyez sur le bouton, prenez un café. Rien de plus simple. D’autres personnes se sentiront lésées de ne pas pouvoir bricoler davantage avec les paramètres.

Capsules Nespresso Vertuo

Tailles de carafe, de tasse et d’espresso disponibles

Plus de 40 saveurs

Renvoyez à Nespresso pour recyclage

Parce que la machine est configurée pour identifier les capsules, il est important que vous obteniez les bonnes pour ce que vous voulez. N’achetez pas, par exemple, des cafés longs et imaginez que vous pouvez les traiter comme un expresso. Vous pouvez ajouter de l’eau mais vous ne pouvez pas choisir d’infuser plus longtemps. Chaque type de capsule aura non seulement un profil de force et de saveur, mais il sera associé à un volume de liquide. Voici les options :

Alto (pour une carafe ou un pichet de café) : 14 fl. Oz / 414 ml

Tasse : 7,77 fl. Oz / 230 ml

Grand poumon : 14 000 ml. / 150 ml

Double expresso : 2,7 fl. Oz/ 80 ml

Espresso : 1,35 fl. Oz/ 40 ml

Selon la machine que vous achetez, vous pouvez recevoir une boîte d’introduction – comme une boîte de sélection de cafés – afin que vous puissiez décider quels types de capsules vous souhaitez acheter à l’avenir.

Emma Rowley / Fonderie

N’oubliez pas : vous ne pouvez pas utiliser de capsules classiques dans une machine Vertuo. Mais il existe actuellement plus de 40 variétés de capsules Vertuo, des espressos corsés aux décaféinés en passant par un gâteau aux épices à la citrouille en édition limitée. Les capsules coûtent environ 1,10 $ à 1,25 $ aux États-Unis ou 44p à 82p chacune au Royaume-Uni. Vous pourrez peut-être obtenir des offres si vous achetez en gros ou pendant les soldes.

En plus de vos capsules, vous recevrez un sac de recyclage. Lorsque vous l’avez rempli – il peut contenir jusqu’à 100 capsules – vous pouvez déposer le sac dans un magasin Nespresso aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous pouvez également choisir de le faire collecter.

Fonctionnalités intelligentes

La Vertuo Next est une machine connectée, bien que vous puissiez utiliser toutes ses fonctions sans télécharger l’application Nespresso et appairer votre machine.

Mais si vous le faites, vous constaterez que la fonctionnalité intelligente se concentre sur la commande de capsules, la recherche de magasins Nespresso à proximité (ou « boutiques » comme ils préfèrent) et vos points de recyclage les plus proches. En d’autres termes, il s’agit de vous garder connecté à Nespresso. Mais c’est assez utile car vous êtes déjà lié à la marque pour la durée de vie de la machine via ses capsules.

Vous pouvez également accéder aux informations de maintenance et de réglage de votre machine — bien que les informations de la machine soient quelque peu cachées — mais vous ne pouvez pas faire de café à distance, via l’application.

Prix ​​et disponibilité

Les prix du Vertuo Next peuvent varier considérablement, selon l’endroit où vous achetez. Trois modèles sont également disponibles : le Vertuo Next, le Vertuo Next Premium et le Vertuo Next Deluxe. Les différences entre le Next et le Next Premium sont subtiles, mais le Deluxe est nettement différent, grâce à sa tête d’infusion chromée.

Certaines machines peuvent également être livrées avec des dosettes – ou même un mousseur à lait Aeroccino. Ainsi, lorsque vous achetez, assurez-vous de vérifier ce que vous obtenez. Selon ce que vous voulez, il peut être plus rentable d’opter pour un forfait.

Aux États-Unis, le Vertuo Next est disponible chez Nespresso pour 169 $, le Vertuo Next Premium pour 179 $ et le Vertuo Next Deluxe pour 199 $. Vous pouvez obtenir une meilleure offre ailleurs, mais vous pouvez parcourir toutes les options de couleurs disponibles sur le site Nespresso, cela vaut donc le détour.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez actuellement obtenir une offre groupée sur une machine, Aeroccino et 75 £ de réduction sur les dosettes de café : le pack Vertuo Next est de 149 £, le Vertuo Next Premium est de 179 £ et le Vertuo Next Deluxe est de 199 £. . Tous sont disponibles dans toute la gamme de couleurs.

Verdict

Si vous aimez la facilité et la commodité d’une machine à café à dosettes, la Vertuo Next est l’une des meilleures du marché. Il est attrayant, agréable et simple à utiliser et il existe une grande variété de mélanges de capsules et de saveurs parmi lesquelles choisir. Si vous aimez régler les paramètres de votre café, cette machine n’est pas pour vous.