Les deux boissons à base de plantes nouvellement lancées sont un blanc plat d’amande et un blanc plat de noix de coco.

Les boissons à base de plantes ont été approuvées par la Vegan Society et coûteront 3,99 £ pour une boîte de 12 boissons (soit 33 pence la tasse). Ils sont actuellement disponibles à l’achat chez Tesco et Sainsbury’s, et seront bientôt disponibles en ligne.

Pour ceux qui n’ont pas de cafetière Dolce Gusto, elles sont légèrement différentes de la plupart des autres machines à café à dosettes sur le marché. Au lieu d’acheter des dosettes d’espresso et de préparer du lait séparément, vous achetez une boîte contenant tout le nécessaire pour préparer la boisson de votre choix. Donc, si vous achetez Café au Lait, à l’intérieur de la boîte il y a deux types de dosettes: le café et le lait. Préparez-les dans la même tasse et voila! Café au lait est servi.

Cela fait des machines Dolce Gusto un moyen extrêmement rapide et sans tracas d’obtenir des boissons de style café à la maison. Il existe au moins 35 variétés de boissons à base de café, de thé et de chocolat.

Les amateurs de café ne seront probablement pas conquis, mais pour les accros des boissons aromatisées de Starbucks, les machines sont un moyen facile de trouver leur dose à la maison. Vous pouvez même acheter des dosettes de marque Starbucks. Il existe une sélection de 36 dosettes Starbucks pour 15,99 £ d’Amazon, ce qui équivaut à 44 pence la tasse. C’est loin d’être le type de dosettes Dolce Gusto le moins cher, mais c’est une économie énorme par rapport à une visite au café.

Jusqu’à présent, la gamme Dolce Gusto n’avait de sens que pour les personnes qui boivent du lait laitier traditionnel. Si vous êtes intolérant au lactose ou végétalien, vos options se limitaient au café noir ou au thé – et cela ne joue pas vraiment sur les points forts de la marque.

Mais maintenant, Dolce Gusto a introduit deux nouvelles variétés de boissons à base de plantes: une amande et une noix de coco blanche plate. Nous n’avons pas encore eu la chance de les goûter, nous ne pouvons donc pas commenter leur relative saveur (ou autre) mais il est bon de savoir que la marque propose ces options.







Pour rendre vos boissons végétales plus respectueuses de l’environnement, n’oubliez pas de recycler vos capsules de café usagées. Voici comment.

Les machines Dolce Gusto sont compactes et faciles à utiliser. Pour en savoir plus, vous pouvez lire nos critiques du nouveau et haut de gamme Dolce Gusto Genio S Plus, que vous pouvez acheter pour 69,99 £ et le simple Piccolo XS, qui est maintenant disponible pour seulement 34,99 £.

Pour plus d’options de préparation de café à la maison, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures machines à café que nous avons testées, avec des critiques pratiques.