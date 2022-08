NEROCA Crush TRAU FC 3-1 dans le Derby d’Imphal

Le NEROCA FC a offert un spectacle dominant pour battre ses rivaux locaux le TRAU FC 3-1 dans un match du groupe C de la Coupe Durand au stade Khuman Lampak jeudi.

Le tout premier “Imphal Derby” a connu un début intense avec Tangva Ragui donnant l’avantage à la brigade orange à la 16e minute, seulement pour que Komron Tursunov égalise trois minutes plus tard.

Mais par la suite, ce fut une domination NEROCA tout au long du parcours alors que Thomyo se dirigea à la 36e minute pour reprendre la tête.

Le Nigérian John Chidi a profité d’une erreur défensive pour inscrire le but d’assurance à la 50e minute.

Il s’agissait du premier match du groupe C et du tout premier match de football dans l’État de Manipur, car pour la première fois le plus ancien tournoi d’Asie se déroule dans plusieurs sites de Kolkata, Imphal et Guwahati.

Les nerfs du Derby étaient clairs car le football difficile était affiché dès le coup de sifflet de départ.

TRAU a réussi le premier tir au but mais le gardien Soram Porei a été plus qu’à la hauteur.

Mais la brigade orange a pris les devants après un bon travail d’équipe avec John et un centre de Lunminlen Haokip, qui a été brillamment détourné dans le filet par Tangva.

La joie de NEROCA, cependant, a été de courte durée car le chic Tursunov s’est inscrit sur la feuille de match, obtenant à la fin d’un centre de Khanngam.

Les attaques se sont poursuivies des deux côtés, NEROCA prenant lentement le dessus et a finalement obtenu sa récompense lorsque Thomyo s’est dirigé sur un centre de Singson qui se chevauchait.

Tous les espoirs d’une victoire de TRAU sont partis en fumée à peine cinq minutes après le début de la seconde période à la suite d’un manquement défensif.

John a intercepté une passe en retrait vers le gardien de but et l’a calmement ramené à la maison pour compléter le décompte.

TRAU a fait de son mieux dans les 10 dernières minutes mais le gardien Porei a contrecarré tous ses efforts.

