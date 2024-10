Neri&Hu achève le nouveau centre des arts du spectacle Bund à Shanghai

Des rangées d’arcs et de voûtes en berceau font référence aux ruelles historiques de Shanghai au New Bund Performing Arts Centre, réalisées par le studio d’architecture local Neri&Hu.

Situé dans la zone d’affaires internationale de Qiantan, également appelée New Bund, le complexe de 17 580 mètres carrés comprend un grand théâtre de 2 500 places et une boîte noire polyvalente, ainsi qu’un bar, un restaurant et des salons.

Dans le but de mieux relier ce quartier nouvellement développé à l’histoire de la ville, Néri&Hu s’est inspiré des lilongs de Shanghai – une typologie de logement urbain historique où les maisons séparées sont reliées par des ruelles et des ruelles longues et étroites.

Cela a donné naissance à un motif arqué récurrent qui apparaît dans tout le New Bund Performing Arts Centre, définissant une série de parcours internes et de balcons.

« Dans un contexte aussi nouveau, nous avons pensé qu’il était important d’enraciner le projet dans le contexte culturel de l’histoire urbaine de Shanghai et de son lien avec le théâtre », a déclaré Neri&Hu à Dezeen.

« La densité de Shanghai et le tissu urbain de ses lilongs ont abouti à une nouveauté urbaine, où les chambres à coucher avec fenêtres et balcons donnent souvent sur les rues intérieures, créant une intersection cinématographique unique d’espaces publics et privés », poursuit-il.

« Le concept du centre des arts du spectacle était d’introduire une partie de l’esprit des ruelles traditionnelles dans les espaces de l’atrium de pré-fonctionnement et d’arrivée. »

Au pied de l’extérieur aux parois de verre du New Bund Performing Arts Centre, une série d’arcades dorées au rez-de-chaussée rappelant une arène classique mènent à un grand atrium.

Des murs ondulés et cannelés en terrazzo gris bordent l’atrium de cinq étages, avec des zones voûtées en berceau se projetant vers l’extérieur depuis le centre du plan pour abriter des espaces plus intimes tels que des voies d’accès au hall et des zones de réception.

« Depuis n’importe quelle position donnée, votre regard est attiré de haut en bas, à travers les espaces ; les visiteurs assument une dualité de rôles – à la fois observateur et interprète – de telle sorte que l’atrium lui-même devient une autre scène », a décrit le studio.

À l’intérieur du grand hall central, le motif voûté se poursuit dans un plafond incurvé et des murs finis avec d’étroites lattes et panneaux de chêne, qui font également partie de la stratégie acoustique.

Neri&Hu fait revivre le théâtre de Shanghai des années 1930 avec des détails spectaculaires en pierre et en bronze

À la recherche d’une alternative au « flashiness et au bruit » qui, selon Neri&Hu, définissent souvent les intérieurs des lieux de divertissement, le studio a utilisé une palette de matériaux qu’il décrit comme ayant une « qualité semblable à celle d’un musée ».

Aux côtés des murs en terrazzo de l’atrium, les finitions comprennent des zones de toilettes carrelées bleues et bronze, des cabines d’ascenseur bordées de tubes de couleur cuivre et des murs en briques perforées dans les salons VIP.

Une « boîte lumineuse » en briques de verre entoure un escalator menant à l’espace boîte noire, utilisé pour des réunions, des conférences et des expositions ainsi que des performances.

Neri&Hu a été fondée par les architectes Lyndon Neri et Rossana Hu à Shanghai en 2006. Des formes arquées sont également présentes dans un bloc résidentiel récemment achevé à Taiwan.

Ses autres projets récents incluent l’hôtel Sanya Wellness Retreat sur l’île chinoise de Hainan et une extension du musée des beaux-arts Qujiang à Xi’an.

La photographie est de Pedro Pégénaute.