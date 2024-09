Neri Oxman dévoile le studio conçu par Foster + Partners

La designer Neri Oxman a dévoilé un studio à Midtown Manhattan conçu avec le studio d’architecture Foster + Partners qui abrite un atelier de production et un laboratoire humide.

Oxman a dévoilé le laboratoire de son studio, Oxmandans un bâtiment conçu à l’origine par l’architecte américain Albert Kahn comme usine de construction automobile et rénové par Rafael Viñoly Architects pour abriter des magasins et des bureaux.

L’équipe d’Oxman a travaillé avec Foster + Partners pour concevoir un studio sur deux étages aux 9e et 10e étages du bâtiment.

L’espace de 36 000 pieds carrés (3 345 mètres carrés) est caractérisé par des murs et des colonnes peints en blanc et est largement ouvert – la plupart des murs de séparation sont en verre. L’étage inférieur comprend des bureaux de conception, une bibliothèque, une cuisine et un salon, tandis que l’étage supérieur abrite le laboratoire humide et le studio de production.

« Chaque détail de ce projet a été développé en collaboration avec Neri et son équipe, reflétant l’approche holistique d’Oxman qui couvre les échelles et les disciplines », a déclaré Norman Foster, fondateur de Foster + Partners.

« Les deux niveaux du nouveau studio ont leurs propres caractères distinctifs et contiennent une gamme d’espaces de travail et de laboratoires hautement adaptables, qui améliorent la créativité et deviendront un épicentre de recherche de pointe à l’échelle mondiale.

Oxman a déclaré que la conception du studio se voulait ouverte, flexible et technique pour permettre la collaboration entre les designers, scientifiques, architectes et autres employés qui y travaillent.

Elle a déclaré que l’espace était destiné à faciliter l’actualisation de son cycle de créativité de Krebs – une interprétation du diagramme du scientifique germano-britannique Hans Krebs illustrant les étapes de génération d’énergie dans les organismes.

« Le rêve de ce bâtiment, de ce laboratoire, était d’incarner le diagramme », a déclaré Oxman.

« Le laboratoire a l’air propre et agréable à l’intérieur, mais à l’intérieur, emballés dans le plafond et dans le sol, se trouvent des conduits intégrés pour permettre l’accès aux données, à l’alimentation électrique et aux gaz qui alimentent les postes de travail. Il y a 70 milles de distance. Ethernet et un câble optique pour le cloud computing.

L’espace d’entrée du studio est un atrium central éclairé par le haut par des panneaux lumineux au plafond qui dissimulent les systèmes mécaniques complexes, y compris plus de 100 miles de câblage à code couleur pour permettre des données à haut débit.

Un côté du premier étage abrite le studio de design où des rangées de bureaux en bois fabriqués sur mesure sont perpendiculaires aux baies vitrées qui donnent sur les gratte-ciel de Hell’s Kitchen. Une terrasse de jardin avec des allées et des plantes s’étend devant les fenêtres.

En face des fenêtres se trouvent une série de bureaux privés, entièrement recouverts de verre, avec des vitrines présentant des échantillons du travail d’Oxman, servant de séparateurs visibles entre chaque espace à dos de bois.

De l’autre côté du premier niveau, après un escalier central, se trouve une longue table de conférence utilisée pour exposer les travaux et les modèles, et derrière elle une série d’espaces clos pour le répit.

L’escalier flottant a été conçu sur mesure pour l’espace et comporte un seul limon au sommet de l’espace et des panneaux de verre imbriqués.

Le deuxième étage abrite un atelier de production doté de bras robotisés et d’imprimantes 3D pour fabriquer des chaussures à base de polyhydroxyalcanoates (PHA) – des molécules de type plastique dérivées de bactéries.

De l’autre côté d’un atrium se trouve un laboratoire humide avec des bancs Krion personnalisés. En face des fenêtres se trouvent une série de « capsules » fortement mécanisées et pouvant être utilisées pour simuler des environnements naturels.

Selon Oxman, le studio travaille actuellement sur trois domaines principaux : le design urbain et l’architecture, la conception de produits et la biologie moléculaire.

L’un des produits de biologie est un appareil appelé ALEFqui utilise des capteurs pour surveiller la biodiversité en l’entraînant à absorber des composés organiques volatils biogènes – décrits comme des « odeurs » – pour fournir des données sur les environnements.

« D’une chambre de biodiversité conçue pour étudier et soigner un écosystème en difficulté à un « ordinateur olfactif » conçu pour concocter un parfum fonctionnalisé sans nuire à l’environnement, nous cherchons à faire progresser notre compréhension du monde naturel tout en offrant des alternatives aux méthodes de conception moléculaire. des biens qui dépendent de la monoculture », a déclaré Oxman.

« En fait, l’un des environnements les plus écologiquement diversifiés de la ville de New York prospère actuellement dans notre laboratoire. »

Neri Oxman et Bill Ackman doivent modifier le design de Norman Foster pour leur penthouse à New York

L’ouverture du studio correspond à l’annonce de cette initiative, ainsi que des chaussures en bioplastique et une série de systèmes de modélisation pour le design urbain basés sur ce qu’Oxman appelle la « programmation écologique » – des programmes de modélisation pilotés par l’IA utilisés pour prendre des décisions de planification afin d’optimiser pour la vie non humaine, ainsi que humaine.

« Le « croquis de parti » organisationnel du Lab reflète parfaitement la logique organisationnelle et opérationnelle de l’entreprise, permettant une connectivité physique et visuelle étroite entre les zones dédiées à la conception du matériel, des logiciels et des logiciels humides », a déclaré Oxman. « En d’autres termes, on peut concevoir, construire et déployer un bioréacteur en quelques heures. »

« Nous sommes une entreprise de design et d’innovation », a-t-elle déclaré. « Nous opérons à plusieurs échelles, dans plusieurs disciplines et domaines d’application, pour cibler et guérir trois industries en difficulté. »

Oxman, ancienne professeure titulaire au MIT et dirigée par le Mediated Matter Research Group, est connue pour ses expériences sur de nouveaux matériaux de construction tels que la mélanine et la soie.

Plus tôt cette année, Oxman a été prise dans une querelle de plagiat universitaire avec Business Insider rapportant que sa thèse était « gâchée par le plagiat ». Elle a répondu aux allégations dans une déclaration sur X, anciennement Twitter, affirmant qu’elle « avait omis les guillemets pour certains travaux que j’ai utilisés ».

La photographie est de Nicolas Calcott

Crédits du projet :

Collaborateurs : Foster + Partners, Adamson Associates Architects, Sciame Homes

Consultants : Benchmark Woodworking, Cosentini Associates, Front Inc., Hollander Design, Jacobs Associates, Pentagram, Percival Scientific, Inc., Persak & Wurmfeld, Shen Milsom & Wilke, LLC, Silman, Spiralis, Syzygy 3, Inc., Tillotson & Associates, TKO Gestion de projet