Nerf vous permet de rejoindre GI Joe ou Cobra avec Blaster

Nerf célèbre le 40e anniversaire de GI Joe: A Real American Hero avec un blaster à fléchettes qui rend hommage aux deux côtés du conflit, CNET peut le révéler en exclusivité. Un côté du jouet de la collection “lmtd” (limitée) présente des détails héroïques bleus GI Joe, tandis que l’autre est baigné dans le méchant rouge Cobra.

“Est-ce que vous vous tenez aux côtés de Duke, Scarlett et du reste de l’équipe de GI Joe pour vous battre pour la liberté et la justice ?” Nerf a déclaré dans un communiqué. “Ou êtes-vous l’un des sbires de Cobra Commander, complotant pour conquérir le monde?”

Le blaster entièrement motorisé de 80 $ tire rapidement 10 fléchettes d’affilée et comprend un clip amovible de 10 fléchettes et 10 fléchettes en mousse Nerf Elite. Vous pouvez allumer le moteur et appuyer sur la gâchette pour envoyer une cascade de fléchettes sur votre cible – cela nécessitera 4 piles alcalines 1,5 V D (vous devrez fournir les vôtres).

Le nouveau jouet a été dévoilé samedi lors de Hasbro PulseCon 2022. Parmi les autres marques présentées lors de l’événement figurent Star Wars, Marvel, Indiana Jones, Magic: The Gathering, Transformers, Power Rangers et Fortnite.

Nerf



Le foudroyeur GI Joe comprend une version exclusive du 300e numéro de la bande dessinée GI Joe: A Real American Hero et présente des œuvres d’art spéciales de David Johnsonqui est connu pour son travail sur Deadpool, Batman et Invincible.

Tout est livré dans un emballage haut de gamme conçu pour l’affichage – l’emballage est ouvert des deux côtés afin que vous puissiez montrer le côté GI Joe du blaster ou le retourner pour révéler votre affiliation Cobra.

Il est disponible en précommande exclusivement sur aux États-Unis, au Canada et dans certains pays européens à partir de samedi à 14 h 00 PT (17 h 00 HE) pour Hasbro Pulse Premium Early Access et à partir de 15 h 00 PT (18 h 00 HE) pour tout le monde.