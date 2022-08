Nerf Ultimate Championship apporte des matchs de fléchettes 4v4 VR à Meta Quest

Nerf Ultimate Championship, qui est arrivé jeudi le Méta Quête casques de réalité virtuelle, pourraient résoudre deux des plus grands obstacles à une vraie bataille de dynamitage Nerf : un endroit assez grand pour votre fusillade en mousse et tout ce nettoyage de fléchettes.

Le jeu à 15 $ du développeur Secret Location est un jeu de tir multijoueur 4v4. Il met les joueurs dans des costumes et des lieux de science-fiction colorés – la bande-annonce ci-dessous a une ambiance familiale Fortnite-meets-Overwatch – et comprend 10 blasters Nerf différents recréés à l’intérieur du jeu.

Le jeu comprendra des laissez-passer de saison qui récompensent les joueurs avec plus d’objets au fur et à mesure de leur progression, et ces laissez-passer sont inclus dans le coût du jeu.

Au lancement, le jeu comprend quatre cartes et trois modes de jeu, dont une carte du Colisée pour capturer un point de contrôle, un roi des modes colline dans d’autres jeux et Mesa pour contrôler trois points de contrôle différents. Un mode de combat en équipe 4 contre 4 plus classique peut être joué sur une carte Blast City et une carte Usine.