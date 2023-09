Nerf lance son propre jeu utilisant un équipement de détection de coup et de nombreux blasters

Nerf lance jeudi un sport complet qui combine le tir au blaster avec des éléments du handball et du basket-ball en équipe. Nerfball utilise les atouts de l’entreprise Foudroyeur Pro Stryfe X et – en 2024 – un équipement de détection de frappe afin de créer un jeu offrant plusieurs façons aux équipes de marquer des points.

Le jeu se déroule sur quatre quarts-temps, au cours desquels les joueurs peuvent marquer soit en faisant passer une balle dans un cerceau pour six points, soit en frappant les membres de l’équipe adverse avec une fléchette Nerf pour un point. Lorsqu’un joueur est touché par une fléchette, il doit se rendre dans une « zone de réapparition » au fond de son côté du terrain avant de continuer à jouer.

Le Nerfball. Hasbro

Bien que les joueurs puissent tenir le ballon, celui-ci doit bouger toutes les 25 secondes, que le joueur qui le possède bouge avec lui ou le passe. Bien que les règles exactes et la disposition du terrain puissent être adaptées, le livre de règles du Nerfball recommande que chaque quart-temps dure environ quatre minutes, ce qui fait d’un match de Nerfball un jeu assez rapide. Tout comme d’autres sports de terrain comme le football, le Nerfball attribue aux joueurs les positions de défenseur, de milieu de terrain et de coureur. Après quatre quart-temps, l’équipe avec le plus de points remporte le match.

Pour les débuts du Nerfball, Hasbro a mis en place un jeu d’exhibition appelé Battle in the Bubble, qui met en évidence un champ rempli de barrières et d’obstacles derrière lesquels les joueurs peuvent se cacher ou esquiver. Nerf dispose également de filets de but pour le Nerfball, qui nécessitent de lancer le ballon très haut pour marquer des points. Les poteaux de but en hauteur conduisent à des styles de jeu de type basket-ball pour les joueurs capables de tirer de plus loin. Le match Battle in the Bubble peut être visionné sur le Site Web de Nerfballpour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le déroulement d’un match de Nerfball.

Lors d’une partie de Nerfball, marquer un but rapporte six points. Hasbro

Nerf indique qu’un équipement de détection de coup pour Nerfball sera en route en 2024, ce qui permettra un score en temps réel lorsque les joueurs seront touchés par des fléchettes. Pour l’instant, le livre de règles du Nerfball nécessite un système d’honneur dans lequel un joueur touché doit lever la main avant de retourner vers la zone de réapparition.

Nerf prévoit de créer plusieurs façons pour les joueurs d’essayer le nouveau jeu : l’expérience complète de l’arène est créée au centre de divertissement Nerf Action Xperience du centre commercial Garden State Plaza du New Jersey, à partir de là en 2024 et d’autres emplacements suivront. Nerf proposera également une gamme d’équipements Nerfball que les joueurs pourront installer dans leur propre cour ou parc, offrant ainsi une autre option de jeu pour les groupes de rencontre Nerf.