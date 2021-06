Neptune Retrograde approche à grands pas. Voici ce que cela signifie

Mercure rétrograde a pris fin le vendredi 25 juin. Avec cela, a commencé la rétrogradation d’une autre planète. C’est Neptune qui entrera en rétrogradation maintenant jusqu’au 1er décembre, mercredi. La planète mystérieuse, portant son trident sur la mer sombre, ramènera tout le monde jusqu’en février 2021 au cours de cette période rétrograde. Pour commencer, il faut revenir sur les événements de février de cette année pour avoir une idée de quelque chose qui pourrait revenir dans leur vie maintenant.

Habituellement, lorsqu’une planète est rétrograde, cela est reconnu à la lumière du scandaleux Mercure et de la façon dont il fait des ravages. En règle générale, cela apporte une ambiance de mauvaise communication qui a du sens. Bien qu’il existe une forte tendance à se sentir nerveux lorsqu’une planète rétrograde, on ne peut pas s’attendre à ce que toutes ces périodes aient des impacts similaires sur la vie quotidienne. Oui, tous les rétrogrades ne sont pas mauvais selon un médium psychique, Stéphanie Burke. Elle a expliqué que la rétrogradation de la planète Neptune implique que les gens verront enfin les choses telles qu’elles sont réellement. « Neptune est la planète des rêves, de l’inspiration, des fantasmes et des illusions. Neptune sera rétrograde dans son signe natal des Poissons, ce qui amplifiera les effets de l’énergie », a déclaré Burke.

Regardons de plus près le dieu de la mer et comprenons ce que ce rétrograde de Neptune signifie pour nous. Cette rétrograde peut être une période où les secrets sont dévoilés et les illusions sont perturbées. Neptune peut vous amener à croire vrai pour quelque chose de faux. Cela joue un rôle pour convaincre qu’un rêve éveillé peut arriver, cependant, en rétrograde, de telles illusions tombent et des squelettes dans le placard commencent à se révéler. Ceux qui ne regardent qu’à travers des lunettes teintées de rose pourraient être confrontés à des vérités surprenantes qui vont se révéler maintenant. Quoi que vous appreniez maintenant, cela crée des opportunités pour qu’un nouveau rêve se concrétise lorsque Neptune remettra en marche le réalisateur plus tard cette année.

Burke a déclaré que la façon dont un rideau tombe, permettant à la vérité de l’autre côté de montrer, le rétrograde sera utile pour que les autres voient les choses plus clairement et de manière plus réaliste. Tout ce qui se dévoile au cours de cette rétrograde de Neptune vous donnera du pouvoir. Cela vous permettra d’être créatif et de rêver comme vous le devriez. Cette période va lever le brouillard et aider à soulager les angoisses et les fausses peurs. En plus de connaître les intentions réelles des autres, cette rétrogradation pourrait nous amener à nous voir pour qui nous sommes vraiment.

