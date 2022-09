Neptune et ses anneaux capturés dans toute leur gloire par le télescope James Webb après 33 ans

Neptune est majestueux. Neptune a des anneaux. Neptune a également eu une séance photo. La NASA a récemment partagé la toute première image de Neptune et de ses anneaux capturée par le télescope spatial James Webb sur sa poignée Instagram officielle. Ce n’était pas seulement la vue la plus claire des anneaux de cette planète lointaine depuis plus de 30 ans, mais ses caméras ont révélé le géant de glace sous un tout nouveau jour.

Heidi Hammel, experte du système Neptune et scientifique interdisciplinaire pour Webb, dans un blog de la NASA, a déclaré : « Cela fait trois décennies que nous n’avons pas vu ces anneaux faibles et poussiéreux, et c’est la première fois que nous les voyons dans l’infrarouge. .” En plus de plusieurs anneaux brillants et étroits, l’image met également clairement en évidence les bandes de poussière plus faibles de Neptune.

“Neptune et Triton sont toujours visibles au centre de la dernière image, qui effectue un zoom arrière pour montrer la grande image. La puissante vision infrarouge de Webb révèle des dizaines de galaxies et d’étoiles d’arrière-plan », lit-on dans la légende de l’image. Regardez par vous-même :

Depuis sa découverte en 1846, Neptune a toujours fasciné les chercheurs. Elle est située 30 fois plus loin du Soleil que la Terre. De plus, ses orbites se trouvent dans la région sombre et éloignée du système solaire externe. À cette distance, le Soleil est si petit et faible que midi sur Neptune est semblable à un crépuscule sombre sur Terre.

Cette planète est considérée comme une géante de glace en raison de la composition chimique de son intérieur. Non seulement cela, mais Neptune est également très riche en éléments, qui sont plus lourds que l’hydrogène et l’hélium.

Pendant ce temps, cela survient juste un jour après que le télescope spatial James Webb (JWST), qui a été lancé par la NASA en décembre 2021, a capturé sa première image de Mars. Le télescope, produit d’une collaboration internationale impliquant l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne avec la NASA, ajoute aux informations disponibles des orbiteurs, des rovers et d’autres télescopes en offrant un point de vue unique sur Mars via sa sensibilité infrarouge.

La page Instagram officielle du télescope Webb de la NASA a publié une série de photos montrant le premier regard du JWST sur Mars. Cela comprenait un gros plan de Mars qui a révélé des détails de surface tels que des cratères et des couches de poussière. Une carte thermique de la planète rouge montrant la lumière émise par la planète lorsqu’elle perd de la chaleur a également été enregistrée par le télescope.

