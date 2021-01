Les habitants du Tennessee ont attendu des heures dans de longues files d’attente pour obtenir un vaccin contre le coronavirus, mais une erreur de calcul présumée a entraîné le refus de beaucoup de personnes, laissant des doses en excès, qui ont ensuite été données par les agents de santé à leurs contacts étroits.

La demande pour le vaccin était si élevée à Chattanooga jeudi que les véhicules faisant la queue sur un site où le vaccin était administré ont provoqué des embouteillages. Les responsables du comté de Hamilton avaient annoncé que toute personne âgée de 75 ans ou plus pouvait recevoir le vaccin et qu’aucun rendez-vous n’était nécessaire.

Estimant apparemment qu’ils manqueraient de doses, les autorités sanitaires se sont tournées vers Twitter pour demander aux gens de partir et de revenir plus tard pour recevoir le jab Pfizer.

ALERTE: Si vous êtes actuellement dans la ligne de vaccination COVID-19 et que vous êtes au-delà de l’intersection de 153 et d’Amnicola, veuillez quitter la ligne MAINTENANT et revenir à un autre moment. Revenez plus tard aujourd’hui. De nombreuses autres opportunités s’ouvriront bientôt. pic.twitter.com/k9GEWzXgNI – HamiltonHealth (@HamiltonHealth) 31 décembre 2020

Selon les médias locaux, certains résidents âgés ont attendu plus de quatre heures pour recevoir le vaccin, avant d’être refusés.

Aussi sur rt.com Un pharmacien du Wisconsin arrêté et fait face à des accusations de crime après avoir gâché volontairement 500 doses de vaccin Covid-19

Mais il semble qu’au moins certaines des personnes qui attendaient patiemment le coup de feu aient été trompées. Après avoir vacciné les autres personnes de la ligne, il restait des doses inutilisées. Affirmant qu’ils ne voulaient pas gaspiller les médicaments, les agents de santé auraient appelé leur famille et leurs amis et les auraient invités à prendre l’un des «excès» de piqûres.

En conséquence, les vaccinations se sont poursuivies tard dans la soirée. Après avoir été prévenu, un affilié local de NBC est arrivé sur les lieux, où un chauffeur a dit à un journaliste qu’il avait « Contacts » et que les sept personnes dans son véhicule avaient été vaccinées. On ne sait pas si l’un d’entre eux faisait partie des 75 ans ou plus ou d’un autre groupe à haut risque.

VIDÉO: Nous avons choisi de brouiller les visages de ceux qui nous ont parlé après avoir reçu un vaccin, mais c’était l’un des échanges photojournaliste @chrisbphotos eu à l’extérieur du Riverpark la nuit dernière. pic.twitter.com/zI3OE71avT – Callie Starnes (@calliestarnes) 1 janvier 2021

LIRE LA SUITE:Le vaccin Covid-19 de Pfizer est le premier au monde à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence de l’OMS

Le maire du comté de Hamilton, Jim Coppinger, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de favoritisme, affirmant qu’un « erreur de calcul » avait entraîné des doses inutilisées et que les agents de santé voulaient simplement s’assurer qu’aucune injection ne soit gaspillée.

Le département de la santé du comté a annoncé plus tard sur Twitter que 1158 doses du vaccin Pfizer Covid avaient été administrées jeudi et « Pas une seule dose n’a été gaspillée. » On ne sait pas combien de jabs en excès ont été administrés après que les gens aient été renvoyés.

Le département de la santé a administré aujourd’hui 1 158 doses du vaccin Pfizer COVID-19. Saviez-vous que vous pouvez obtenir 6 ou parfois 7 doses d’un flacon? À 19 heures, nous avons administré notre dernière dose. Pas une seule dose n’a été gaspillée. pic.twitter.com/bJlGksKvv9 – HamiltonHealth (@HamiltonHealth) 1 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!