Les bandes-annonces de The Archies et Heart of Stone ont été diffusées lors de l’événement annuel Netflix Tudum 2023 au Brésil le samedi 17 juin. et la fille de feu Sridevi, Khushi Kapoor, et le petit-fils d’Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan, Agastya Nanda, ce dernier marque les débuts d’Alia Bhatt à Hollywood.

Le géant du streaming Netflix India a partagé une photo d’Alia Bhatt avec la réalisatrice des Archies, Zoya Akhtar, et la distribution principale, y compris les débutants mentionnés ci-dessus et quatre autres nouveaux venus, à savoir Aditi Dot, Vedang Raina, Mihir Ahuja et Yuvraj Menda, sur leurs réseaux sociaux. poignées le dimanche 18 juin.

« Vous voyez @aliaabhatt et le gang The Archies sur cette photo ? Nous voyons un beau chaand et sitaare dans le cadre », la photo était sous-titrée. Il faisait référence au surnom d’Alia « chaand » dans le blockbuster Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et aux stars du réalisateur Zoya Akhtar.

Cependant, certains internautes ont également suivi les célébrités en la qualifiant de « photo de népotisme », car Alia Bhatt vient également de la famille du cinéma. Son père Mahesh Bhatt est producteur-réalisateur et sa mère Soni Razdan est actrice. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Si le népotisme avait une image », tandis qu’un autre a ajouté : « Nepo senior et nepo junior ». « Je ne sais pas pour vous, mais je vais boycotter les films nepo, je ne veux pas perdre 2 heures de mon temps précieux ! Bye bébés nepo », a lu un autre commentaire. Un internaute a également écrit : « Alerte Nepo ! J’aimerais être né dans l’une de leurs familles. »





Alors que Heart of Stone avec Gal Gadot et Jamie Dornan arrive sur le géant OTT le 11 août, la date de sortie de The Archies n’a pas encore été révélée. Selon les rapports, le premier film de Suhana, Agastya et Khushi sera présenté en première le 24 novembre.

