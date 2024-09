Nepo, la fille d’un couple puissant d’Hollywood, décroche le premier rôle principal – mais pouvez-vous deviner qui elle est ?

Un bébé nepo d’HOLLYWOOD a décroché son premier rôle principal dans un court métrage produit par le légendaire cinéaste Spike Lee.

Le jeune homme de 21 ans incarne un adolescent du début des années 90 qui veut prouver que « le sexe n’est pas grave ».

Le film, F**k That Guy, sera projeté au PROOF Film Festival à Los Angeles le mois prochain.

Les fans de ses célèbres parents reconnaîtront peut-être la superbe brune étant donné le fort air de famille.

Elle a grandi autour des tapis rouges et des avant-premières – elle est récemment sortie pour le documentaire America’s Burning avec son père et son frère mégastars.

Et Carys a déjà quatre crédits d’acteur sur sa page IMDb.

Son travail comprend le court métrage Shell et travaille comme deuxième assistante réalisatrice sur un autre court métrage, August.

Carys a publié des photos du tournage de son dernier film à ses 224 000 abonnés Instagram.

Elle a fait l’éloge du film en écrivant : « Quelques moments d’un projet dont je suis si fière de faire partie !! :))

« F*CK That GUY se rend à Los Angeles pour le @prooffilmfestival by @am_cinematheque, projeté du 18 au 20 octobre !!

« Généreusement soutenu par @officialspikelee @inclusionists @womenmovingmillions »

Ses parents sont l’actrice galloise Catherine Zeta Jones, 55 ans, et Michael Douglas, 80 ans, qui se sont mariés en 2000, un an avant d’accueillir leur fils Dylan, 24 ans, et trois ans avant l’arrivée de Carys.

Catherine Zeta-Jones éblouit alors qu’elle fait du yoga en maillot de bain sur son yacht

Michael a également un fils Cameron, 45 ans, qu’il partage avec son ex-femme, Diandra Luker.

Il a été libéré de prison en 2016 à la suite d’accusations de drogue et a souvent félicité sa belle-mère Catherine pour avoir gardé leur famille unie.

S’ouvrant sur les rêves d’acteur de ses enfants, la star de Masque de Zorro, Catherine, a déclaré précédemment : « Le parcours que j’ai fait en tant qu’acteur a été extraordinaire. Je ne peux donc que les encourager à faire ce qu’ils aiment.

« Ils sont tous les deux extrêmement brillants et étudient tous les deux l’histoire et la politique. Et ils tirent tout leur cerveau de moi. »

Les superstars Catherine et Michael publient régulièrement sur les réseaux sociaux et partagent des extraits de la vie de famille.

PARENTS AMOUREUX

En avril, Michael discutait avec Ross King lors de l’émission ITV. Lorraineet il a révélé que le golf avait rapproché le couple.

« Vous savez, Catherine adore le golf », a-t-il déclaré.

« »C’était en fait le moment le plus proche où nous nous sommes rencontrés pour la première fois.

« Les choses s’annonçaient bien et j’ai dit : ‘Que penses-tu du golf ?’

« Elle a dit : ‘Oh, j’aime le golf !’, et j’ai dit : ‘Oh, tu l’aimes ?’ C’est trop beau pour être vrai. »

Il a également révélé que peu de temps après leur rencontre, Michael savait que Catherine était la bonne.

Il se souvient lui avoir dit : « Je veux être le père de vos enfants », peu après leur première rencontre en 1998.

Malgré leurs nombreuses années de mariage, leur histoire d’amour la navigation n’a pas été facile.

En 2013, le couple s’est séparé pendant environ un an.

Au moment de leur séparation, Michael s’est ouvert à Télévision supplémentaire à propos de la séparation.

« Catherine et moi allons bien », dit-il.

« La presse essaie de faire avancer un peu plus vite. Nous faisons une petite pause.

« Nous parlons. Je pense que tout ira bien. »

Après que le couple se soit réconcilié, il a dit Hélène« Je suis fou d’elle… Je pense que chaque couple a ses difficultés.

« Le seul problème est que, comme vous le savez, nous sommes tous sous les yeux du public, et cela a tendance à être un peu plus exposé que la plupart des autres. »

Malgré leur brève séparation, Michael a déclaré : « Nous sommes de retour plus forts que jamais. »

